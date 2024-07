Sklavenarbeit auf der Autobahn? LKW-Fahrer in Europa

Trotz klarer Rechtslage in der EU werden LKW-Fahrer ausgebeutet. Vor allem osteuropäische Speditionen missachten Regeln, auf Kosten der Fahrer.

Ohne LKW-Fahrer würde unser Leben nicht funktionieren. Supermarktregale blieben leer, Medikamente oder Benzin würden knapp. Doch Recherchen von Plusminus zeigen: Viele von ihnen werden von ihren Arbeitgebern ausgebeutet, erleben Bedrohungen und werden gesetzeswidrig zu niedrig bezahlt – auch in Deutschland.

Darum geht es in dieser Folge des Plusminus Podcasts mit Anna Planken und David Ahlf. Sie fragen, wie das sein kann, wie kontrolliert wird, und was sich ändern müsste. Denn: Trotz klarer Rechtslage in der EU halten vor allem osteuropäische Speditionen die Gesetze in der Praxis kaum ein. Plusminus deckt die Arbeitsbedingungen der LKW-Fahrer auf.

Links und Quellen:

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

@anna.planken

@davidihrswisst

Autorin: Julia Schuster mit Recherchen von Edgar Verheyen

Redaktion: Tamara Land

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

Unser Podcast-Tipp: 130 Liter - Streit um unser Trinkwasser

130 Liter – so viel Trinkwasser verbrauchen wir im Durchschnitt täglich. Dass es nicht mehr für alle reichen wird, können wir uns in Deutschland kaum vorstellen. Doch der Streit um die wertvolle Ressource Wasser hat längst begonnen. Der Podcast zeigt, wo sich diese Konflikte zeigen. Hier findet ihr den Podcast 130 Liter in der ARD Audiothek.