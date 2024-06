Jahrhundertgift PFAS: Alles für den Profit?

per Mail teilen

Gefährlich für uns alle, aber unverzichtbar für die Industrie? Sie wehrt sich gegen ein PFAS-Verbot. Wie unersetzlich sind PFAS wirklich?

Wirtschaftsverbände wehren sich gegen ein Verbot von PFAS. Das Jahrhundertgift ist geradezu unkaputtbar und gilt als unverzichtbar für die Industrie, ist aber auch gefährlich für unsere Gesundheit. Wie schwierig ist das Gift wirklich zu ersetzen?

PFAS sind in unserem Alltag allgegenwärtig

PFAS sind eine Gruppe von tausenden chemischen Verbindungen. Sie stecken in Lebensmittelverpackungen, Funktionskleidung, Medizinprodukten, Maschinen oder Solarpaneelen. Und in unserem Körper. In der EU könnten PFAS grundsätzlich verboten werden, mit wenigen Ausnahmen. Dagegen laufen Wirtschaftsverbände Sturm.

Beispiele zeigen: Ersatz ist möglich

Anna Planken und David Ahlf fragen in dieser Folge: Sind PFAS wirklich unverzichtbar? Die Recherchen unseres Plusminus-Teams zeigen: Es gibt für einige Bereiche durchaus schon Ersatz, oder schon Forschungsansätze. Für andere aber auch noch nicht. Wie schwierig ist das Ersetzen von PFAS für unterschiedliche Einsatzbereiche? Was hilft bei der Suche nach PFAS-Ersatz? Braucht es ein Verbot – oder ginge es auch ganz anders?

Links und Quellen

Hier findet ihr den Film von Janika Müller aus dem Plusminus Team in der ARD Mediathek.

Hier findet Ihr eine Info-Sammlung rund um PFAS beim Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerium.

Die Recherchen unserer Kolleg*innen von Panorama und eine Karte mit 1.500 Orten, die mit PFAS belastet sind in Deutschland.

Die Sorgen der Industrie könnt Ihr hier beim Bundesverband der Deutschen Industrie nachlesen.

Die Dokumentation von ARD Wissen zu PFAS über die wir im Podcast sprechen findet Ihr hier.

Die angesprochene Studie zu den Kosten, die PFAS verursachen könnt ihr hier nachlesen.

Hier geben Verbraucherschützer Tipps, wie sich erkennen lässt, wo PFAS drin stecken.

Fragen und Antworten zu PFAS Risiken gibt es hier beim Bundesinstitut für Risikobewertung.

Podcast-Tipp: „11km - der Tagesschau-Podcast“.

Bei “11km” erwarten Euch spannende Geschichten und relevante Themen und Infos zum Mitreden. Zum Beispiel auch eine Folge über PFAS. “11km” steht für die elf Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht. Der Podcast taucht in jeder Folge tief ein in ein Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, fünfmal pro Woche. Hier in der ARD Audiothek findet ihr „11km“.

Das Team:

Autorin: Christine Bergmann mit Recherchen von Janika Müller

Redaktion: Katharina Fortenbacher-Jahn

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.