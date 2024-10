Deutschland im Tech-Tiefschlaf: Was machen die USA besser?

per Mail teilen

Apple, Amazon oder Microsoft – Deutschland hat keine vergleichbaren Tech-Giganten. Warum eigentlich? Das können wir uns von den USA abschauen.



Deutschland ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, hat tolle Talente, tolle Forschung – aber kein Tech-Unternehmen, das mit den großen US-Konzernen mithalten kann. Wir zeigen, was dahintersteckt und wie Deutschland in die Puschen kommen kann.

Welche App verwendet ihr am meisten - Whatsapp? Oder Instagram? Und welche Suchmaschine benutzt ihr am häufigsten? Vermutlich: Google. Bei unseren Plusminus-Hosts Anna Planken und David Ahlf ist das nicht anders. Und sie haben sich die Frage gestellt: Warum sind das alles amerikanische Unternehmen? Warum sind keine deutschen Konzerne unter den zehn weltweit größten Tech-Giganten? Was machen die USA besser als wir? Unsere Plusminus-Recherchen zeigen: Einiges. Aber wir holen auf.

