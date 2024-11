BayWa-Krise: Gefahr für Bauern und Anleger?

per Mail teilen

Der Agrarhändler BayWa wollte wachsen und ist nun hochverschuldet. Bauern und private Anleger fürchten um ihr Geld. Wie konnte es so weit kommen?

Der Agrarhändler BayWa wollte immer weiter wachsen und geriet in finanzielle Schieflage. Die Aktie brach ein, Privatanleger fürchten um ihr Geld. Und Landwirte haben das Vertrauen in ihren wichtigsten Abnehmer verloren. Wie konnte es so weit kommen?

In dieser Folge zeigen Anna Planken und David Ahlf, wie aus einem Genossenschaftsbetrieb aus Bayern ein globales Unternehmen wurde, das mehr Umsatz machte als der Dax-Konzern Adidas. Und wie dieser Konzern in Not geriet, als die Zinsen stiegen. Schafft es die BayWa raus aus der Misere?

