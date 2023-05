Hörtipp: "Levels & Soundtracks"

Wir Menschen brauchen Schubladen und Kategorien, in die wir die Welt einteilen. Ein bei mir bewährtes System ist das „Nerd-Level“. Gibt’s von 1 bis 3 und unser Podcast der Woche „Levels & Soundtracks“ liegt in der Mitte: Nerd-Level 2.

Computerspiele sind die umsatzstärkste Entertainment-Industrie der Welt. Menschen verbringen Tage mit und in ihren Lieblingsspielen, leiden und jubeln mit ihren Charakteren. Und zu einem guten Spiel gehört der passende Soundtrack. Um den geht es in „Levels & Soundtracks“, einem neuen Podcast in der ARD Audiothek. Von dem gibt es zwar erst vier Folgen, aber ich finde es ist schon jetzt absehbar, was für ein Potenzial in den Geschichten schlummert, die dort erzählt werden.

Musik aus 3 Lieblingsspielen

Host und Zocker Friedl Achten hat in jeder Folge Besuch von Menschen, die Musik von drei ihrer Lieblingsspiele mitbringen. Die beiden reden dann in drei Abschnitten – zu jedem Spiel einer – über die Games, die Musik und alles drumherum: Eine Menge Nostalgie, viele Emotionen und am Ende jedes „Levels“, so heißen die Abschnitte, gibt es ein Quiz. Wer zwei Fragen richtig beantwortet, darf sich der Bonusfrage stellen. Dabei werden Punkte gezählt und es gibt eine High-Score-Liste aller bisherigen Gäste. Mir gefällt, dass ein Podcast über ein solches Thema selbst ein bisschen verspielt ist.

Twitch-Stream zum "Levels & Soundtracks"-Podcast

In den ersten Folgen sind bekannte Internet-Persönlichkeiten zu Gast: Die YouTuberin Coldmirror, Streamer und Moderator Donnie O’Sullivan und Lara Loft, Streamerin und Synchronsprecherin.

Von Game zu Game mit BR-KLASSIK

Alles in allem ist „Levels & Soundtracks“ ein sehr zugänglicher Podcast für ein eigentlich nerdiges Thema. Einzig der Gesprächsfluss leidet bei den ersten Folgen manchmal unter der engen Struktur. Die drei Levels erfordern ein recht schnelles Hüpfen von Game zu Game. Mir wäre mehr Luft fürs offene Gespräch lieb.

Das ist sicher die größte Herausforderung für Podcast und Host: Schnelles Tempo und dabei lockere Gespräche mit dem Tiefgang, des es für ein langfristig erfolgreiches Gesprächsformat braucht. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächsten Folgen!

SWR Gundula Krause Thomas Simon kümmert sich im SWR als Podcast-Koordinator um viel Hintergründiges in Sachen Podcasts. Er hört gerne Doku-Serien und würde zu „Levels & Soundtracks“ die Musik zum Amiga-Spiel Bubble Bobble, zu Fifa 98 und zu Tony Hawks Pro Skater 2 mitbringen.