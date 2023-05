Hörtipp: "Erdsee - Fantasy-Hörspiel"

"Herr der Ringe" und "Hobbit" haben Sie dutzende Male gelesen, als Hörspiel gehört oder als Verfilmung gesehen? Dann ist die Fantasy-Produktion „Erdsee“ des WDR garantiert ein schöner Podcast für Sie. Auch in dieser Geschichte spielt ein besonderer Ring eine wichtige Rolle.



Tolkien-Vibes

Schon das erste Reinklicken in das „Willkommens-Audio“ zur Reihe in der ARD Audiothek zieht Hörerinnen und Hörer sofort rein in die Geschichte. Die Sprecherstimme, die sphärische Musik und die Geräusche verbreiten echte Tolkien-Vibes. Erinnerungen an "Der Herr der Ringe" und „Hobbit“ werden bei mir persönlich wach. Ich fühle mich sofort in die Geschichte katapultiert.

Worum geht’s?

Im Inselreich „Erdsee“ ist Magie überall präsent. Ein gütiger König schenkte einst seiner Frau einen silbernen Armring, in dem eine mächtige Friedensrune geprägt ist. Der Ring sicherte Glück und Wohlstand im Inselreich. Die Erben des Rings führten das Reich zu nie gesehener Größe und Blüte.

Als der Ring als Friedensstifter in eine kriegerische Auseinandersetzung seine Macht einsetzen soll, zerbricht er. Der letzte König des Reiches verstirbt ohne Thronfolge; ohne Erben und ohne den Ring versinkt das Inselreich in Zwietracht. Piraterie und Sklaverei verbreiten Furcht über alle Meere und Küsten. Für viele Jahrhunderte bricht eine dunkle Zeit heran. Zusätzlich beschwört der Protagonist Sperber, ein junger Magier, eine Situation herauf, die das Inselreich zusätzlich existentiell bedroht. Mehr will ich nicht verraten.

Fantasy, die kleine Alltagsflucht

Ich liebe Fantasy, denn es ist für mich die perfekte Alltagsflucht in andere Welten, in der die physikalischen Gesetze unserer Welt nicht wirken. Diese Welten sind zwar nicht unbedingt besser, dafür aber spannend, fremd und magisch.

Wird ein Roman zum Hörspiel produziert oder sogar verfilmt, streiten sich Fans und Kritiker, was denn nun „besser“ sei: Buch, Hörspiel oder Film? Im Fall „Erdsee“ – der erste Band von Autorin Ursula K. Le Guins wurde 1968 veröffentlicht – behaupte ich: Dem WDR ist eine wunderbare Hörspiel-Produktion gelungen, welche die Bücher in den Schatten stellt. Hören Sie einfach mal rein und überzeugen Sie sich selbst … es lohnt sich!

Patrizia Zouroufidou ist multimediale Redakteurin der Internen Kommunikation des SWR. Auf der Plattform „Wattpad“ hat sie als Patti Dimitriou selbst einen Fantasy-Roman veröffentlicht. „Destined“ ist dort kostenlos zu lesen. SWR