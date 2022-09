Tausche Wohnung gegen Van: Chris lebt im Auto

per Mail teilen

Mobile vier Wände: Chris aus Albstadt beschließt, das gewohnte Leben hinter sich zu lassen und nur noch im Van zu leben. Was er dabei erlebt, hat er uns erzählt.

Alena Seidel Fotografie

Der erste Schritt ist schwierig. Aber wenn man im Flow ist, ist es eine Befreiung.

Chris wohnt und arbeitet seit fast drei Jahren im Van. Davor war es für ihn unvorstellbar, im Auto zu leben. Doch nachdem die Mieten immer teurer werden, hat er sich dazu entschlossen, den Schritt zu wagen. Durch eine Solaranlage auf dem Dach ist er mittlerweile auch komplett autark.

Privater Jackpot

Die Freiheit des Van-Lebens hat auch seine Freundin Franky überzeugt. Sie ist vor einem Jahr bei ihm eingezogen. „Mit meinem Lifestyle eine Frau zu finden, die damit umgehen kann, ist gar nicht so einfach. Und dann auch noch eine zu finden, die mit einzieht, das ist der absolute Jackpot. Da kann ich mich glücklich schätzen.“

Wissen weitergeben

Er selbst coacht Kunden und Kundinnen beim Van-Ausbau. Denn in der Selbstausbauer-Szene wird es sehr gefeiert, wenn es eben auch wirklich selbst gemacht ist. Dafür reist er dann auch zu den Leuten nach Hause. Seine Freundin kann nicht immer mitfahren, weshalb sie sich einen eigenen Van angeschafft hat. Den Großteil der Zeit leben sie aber gemeinsam in Chris‘ Kastenwagen. Und das klappt äußerst harmonisch. Laut Chris tänzeln die beiden umeinander herum oder schaffen durch einen Vorhang zwei Räume im Van, damit jeder auch etwas Privatsphäre hat. So vermeiden sie Ärger.

Chris bezeichnet sich nicht als Aussteiger:

Ich würde es Anpasser nennen. Ich passe mich meiner Umgebung an und komme dahin, wo es gerade passt.