Julians Bild wurde an ein Altenheim in Lambrecht adressiert. Helga hat sich sehr über das schöne Weihnachtsbild gefreut und es direkt an ihre Zimmertür gehängt.

Julian (5) hat in seinem Kindergarten in Duttweiler fleißig Weihnachtsbilder und -karten gemalt. Weil die Kleinen in diesem Jahr niemanden mit der Kindergartengruppe besuchen dürfen, schicken sie kurzerhand ihre Weihnachtspost an das Seniorenheim. Die Aktion heißt „Pinselpost“ und soll den älteren Menschen zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Die Idee zu dieser Aktion hatte der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz.

Julian hat sich einen weihnachtlichen Stern ausgedacht, der den Senioren Glück bringen soll. Dieser Glücksstern wurde an das AWO Seniorenheim in Lambrecht adressiert und hat an der Zimmertür der 74-jährigen Helga einen ganz besonderen Platz gefunden.

„Mir fehlen die Zärtlichkeiten. Als ich den gemalten Stern überreicht bekommen habe, hat sich das wie eine feste Umarmung angefühlt.“

Helga wohnt nun schon seit sieben Jahren im Seniorenheim. Dieses Jahr ist für sie und ihre Mitbewohner aber eine ganz besondere Zeit. Die Pflegebedürftigen sind von der Corona-Pandemie stark betroffen, denn sie gehören alle zur Risikogruppe. Sie müssen daher besonders geschützt und isoliert werden. Helga darf zurzeit nur sehr eingeschränkt Besuch empfangen und niemanden umarmen. „Die Bilder der Kinder erwecken so viele Emotionen. Ich sehe so viel Liebe und Freude in den Bildern. Das gibt mir Hoffnung und Lebenskraft. Das selbstgemalte Bild zu Weihnachten war für Helga ein besonderes Geschenk. Sie freut sich immer wieder, wenn sie sich den schönen Stern an ihrer Zimmertür anschaut.