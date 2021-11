Pflegefachkraft aus Indien

“Ich bin in Deutschland, weil ich viele Erfahrungen sammeln möchte. Indien kenne ich ja schon. Hier möchte ich die Sprache und Kultur kennenlernen.”

Das sagt Sweeny, die jetzt in der Pflege arbeitet. Seit August dieses Jahres macht Sweeny im Seniorenheim St. Josef in Kröv eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau. Dafür ist sie aus ihrer Heimat Kerala in Indien an die Mosel gezogen.

Eigentlich wollte die 26-Jährige in Deutschland Chemie studieren, doch ein Praktikum in einem Seniorenheim ändert alles: Dort bekommt sie eine Brille aufgesetzt, die das Sehvermögen alter Menschen simuliert. Die junge Frau merkt sofort, wie sehr alte Menschen auf Hilfe angewiesen sind und entschließt sich, genau das mit ihrem Beruf zu tun: Helfen!

Sie bewirbt sich auf eine Stelle im Seniorenheim in Kröv. Mit ihrem Abitur und einem B2-Sprachzertifikat erfüllt sie alle Voraussetzungen. Unter 900 Bewerbern kann sie sich durchsetzen und tritt die Lehrstelle an. Gemeinsam mit vier weiteren internationalen Azubis wohnt Sweeny in einer Multi-Kulti WG in der Nähe des Seniorenheims. Dort helfen ihr ehrenamtliche „Integrationsbuddies“ bei Behördengängen und Arztterminen und knüpfen für sie Kontakte zu den Vereinen im Ort. “Trotzdem vermisse ich mein Land und meine Familie sehr. Manchmal, wenn ich sie anrufen möchte, ist es in Indien schon Nacht und sie schlafen schon. Das macht mich schon traurig”, erzählt Sweeny.

Doch sie ist dankbar für die Möglichkeit, hier eine Ausbildung machen zu dürfen, für die sie auch noch ein Gehalt nach Tarif bekommt. In ihrer Heimat könnte sie davon nicht leben. In Kröv hat sie nach ihrer Ausbildung sogar eine feste Anstellung in Aussicht. Für Sweeny ist das ein Weg in eine sichere Zukunft. Und das Seniorenheim sichert sich so den dringend benötigten Nachwuchs an Pflegefachkräften.