Ein Weltmeistertitel im Häkeln? Elke Hahn aus Leinfelden-Echterdingen hat ihn. Aber mit ihrer Häkelkunst will sie nicht nur abräumen, sondern auch die Welt verbessern.

"Ein Leben ohne Häkeln, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen!" Elke aus Leinfelden-Echterdingen

Elke ist Weltmeisterin im Häkeln von "Pfostenmützen". In Rekordzeit hat sie für eine Messe Figuren wie Garfield, die Blues Brothers, Trump oder Merkel gehäkelt, die man auf Straßenpfosten setzen kann. "Für den Weltrekord habe ich 111 Figuren gehäkelt. Dafür habe ich 222 Wollknäule gebraucht. In der Länge gesehen ist das eine Strecke von circa 30 Kilometer." Elke häkelt ohne Vorlage, sie schaut sich manchmal ein Bild oder ein Foto an und legt los – etwa 15 Stunden braucht sie pro Figur.

Häkeln für die Öffentlichkeit ist ihre Leidenschaft. Zwar produziert sie auch mal eine schicke Jacke für ihre Enkel, aber ihr Herz hängt am "Yarn Bombing": sozusagen Häkel-Graffiti.

Häkelfiguren regen zum Nachdenken an

Elke häkelt niedliche Figuren von Minderheiten, die oft wenig Sichtbarkeit in der Gesellschaft bekommen. Die bringt sie dann mit Kabelbindern und einem kleinen Hinweis draußen an. Ein Obdachloser hängt zum Beispiel am Stuttgarter Schlossplatz, ein kleiner Punk mit Hund am Feuersee im Stuttgarter Westen. Da lässt Elke die Figuren dann zurück, um Passanten zum Lächeln oder Nachdenken zu bringen. "Das Wetter macht den Figuren gar nichts. Ich habe dafür ein Garn gewählt, das wetterbeständig und auch lichtecht ist."

Häkeltreff in Leinfelden-Echterdingen

Um ihre Liebe zur Handarbeit weiterzugeben, hat sie in Leinfelden-Echterdingen einen "Mäschletreff" gegründet und bietet anderen Menschen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft zu teilen.