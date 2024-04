Iraklis ist Taxifahrer. Täglich fährt er auf den Straßen Stuttgarts, ob auf Anfrage durch die Taxizentrale, Laufkundschaft vom Taxistand oder auf Fahrten mit seinen Stammkunden.

Ich vermisse Griechenland, aber Stuttgart ist meine Stadt geworden. Die Altgriechen haben gesagt: Da, wo deine Füße sind, das ist auch deine Heimat.

Leidenschaft für den Job: Hauptberuflich Taxifahrer

Iraklis, auch als Herkules oder Herakles bekannt, fährt leidenschaftlich Taxi auf den Straßen von Stuttgart. In seinen Zwanzigern kommt er aus Griechenland nach Deutschland. Sein Plan: Er möchte Germanistik studieren. Iraklis erzählt, dass es dann ganz anders kam: „Und um das Studium zu finanzieren, musste ich nachts als Taxifahrer arbeiten. Und tagsüber halt lernen und die ganzen Prüfungen machen.” Nach seinem Abschluss entscheidet sich Iraklis dann aber doch für seine wahre Leidenschaft: „Ich fahre immer noch Taxi, denn es hat mir so gefallen!”

Top Rezensionen: Stammkunden wertschätzen Iraklis

Für Iraklis ist sein Taxi nicht nur ein Fahrzeug, sondern die direkte Verbindung zu seiner Wahlheimat Stuttgart: „Ich sage es jeden Tag: Ich bin so froh, dass ich vor 33 Jahren hier gelandet bin. Also Stuttgart war von Anfang an meine Stadt.” Seine offene und ehrliche Art kommt bei seinen Fahrgästen an. Sie schätzen Iraklis für seine fröhliche Art, Geduld und Aufmerksamkeit. Stammkundin Silvie erzählt: „Ich sag immer: Er hat so viele Jobs. Er ist nicht nur Taxifahrer, sondern auch Psychologe. Er hilft in so vielen Lebenslagen.“