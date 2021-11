per Mail teilen

In ihrem Stoffgeschäft verkauft Melanie maßgeschneiderte Kleidung für Kinder mit Beeinträchtigung. Egal ob Hosen, Jacken oder Leder-Hausschuhe – alles wird zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kinder. Zum Beispiel, wenn Beine oder Arme unterschiedlich lang sind. Dabei hat Melanie bis vor ein paar Jahren nichts mit dem Nähen zu tun gehabt.

„Kreativ war ich schon immer, aber Nähen fand ich altbacken.“

Doch durch die Geburt ihrer Tochter Hannah merkt sie, dass es die Kleidung, die sie braucht, gar nicht zu kaufen gibt. Die heute 13-jährige Hannah kam mit dem Down-Syndrom und einem schweren Herzfehler zur Welt. Deshalb musste sie früh operiert werden. Für ihre OP-Schläuche hat ihre Mutter dann Schlitze in Bodies genäht. Und auch Schlafsäcke hat Melanie extra angefertigt. Die Schlitze halfen auch, damit Hannah zum Beispiel die Magensonde nicht so einfach aus Versehen rausgerissen hat.

Kleidung für besondere Bedürfnisse

Auch als Hannah größer wird, näht Melanie weiter: Sie verstärkt Hosen an den Knien, weil Hannah länger krabbelt, als andere Kinder oder schneidert Hosen weiter, weil ihre Tochter noch längere Zeit Windeln trägt. Und sie fängt an, ihre Kleidung im Internet zu verkaufen. 2015 eröffnet sie schließlich ihren eigenen Laden in Nieder-Olm im Kreis Mainz-Bingen. Dort verkauft sie Stoffe und ihre maßgeschneiderte Kleidung. Doch dann wird die Corona-Pandemie auch für Melanies Geschäft zur Herausforderung.

Denn Maßnehmen und das Beraten von Kunden, ist während der Pandemie nicht möglich gewesen. Das Geschäft war – wie so viele andere – längere Zeit zu. „Das war eine harte Zeit, da habe ich mich oft gefragt, ob ich das noch schaffe – mit einer Familie zu Hause und der Ungewissheit im Geschäft.“ Aber Aufgeben oder den Laden schließen ist für Melanie keine Option: „Ich würde ja trotzdem weiternähen, denn hier steckt so viel Herzblut drin.“