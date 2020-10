Auf dem Pferdehof in Zuffenhausen hat Kassandra erfahren, wie wertvoll Reittherapie für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung sein kann. Jeden Freitag hilft sie dort ehrenamtlich mit. Ihr großes Ziel: selbst Reittherapeutin zu werden.

„Ehrenamt ist für mich einfach etwas, das man was tut, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.“ Kassandra, 19, aus Zuffenhausen

Kassandra liebt Pferde und soziales Engagement. Neben ihrer Ausbildung als Physiotherapeutin hilft sie daher immer freitags ehrenamtlich auf einem Pferdehof mit. Bei der Reittherapie für körperlich und geistig beeinträchtigte Menschen kümmert sie sich um die Pferde und unterstützt bei gemeinsamen Spaziergängen. Zu sehen, wie die Reittherapie den Menschen hilft, fasziniert Kassandra.

Der Erfolg spricht für sich

„Es ist schon beeindruckend, wenn man so Geschichten hört. Das zeigt einfach, dass das Reiten oder die Therapie dazu viel beiträgt. Dass das auf jeden Fall etwas ist, wo man Menschen ganz viel Lebensqualität zurückgeben kann.“ Kassandra gefällt es zu beobachten, wie die Menschen eine Beziehung zu den Pferden aufbauen und sich entspannen. So erzählt eine Mutter, dass die einzige Nacht, in der ihr Sohn durchschläft, die von Freitag auf Samstag ist – also die Nacht nach der Reittherapie. Aber auch Kassandra geben diese Erlebnisse viel.