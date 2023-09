per Mail teilen

Ich bin stolzes Kind einer Handwerker-Familie. Für mich war es selbstverständlich, dass ich den Boden selbst fliese.

Mit einfachen und kostengünstigen Mitteln hat Sophia ein verstaubtes und tristes 70er-Jahre-Haus in einen modernen und farbenfrohen Boho-Traum verwandelt. Seit zweieinhalb Jahren wohnt sie mit ihrem Mann in ihrem Eigenheim im Stuttgarter Umland. Wo einst Eiche rustikal den Ton angab, strahlt nun alles in zartem grün, kräftigem pink, softem rosa und erfrischendem blau.

Sophia hatte keine Lust, jahrelang auf einer staubigen Baustelle zu leben, und sie wollte vieles DIY-mäßig selbst machen, um Geld zu sparen. Deshalb heißen ihre Baumaßnahmen: Vinylaufkleber und Kreidefarbe. Das spart jede Menge Arbeit und Geld und der Seniorencharme ist trotzdem wie weggeblasen. Nach und nach haben sich Sophia und ihr Mann inzwischen im Haus vorgearbeitet und den Räumen ein Makeover verpasst. Sämtliche Schritte ihrer Renovierungsarbeiten auf dem Weg zum Traumhaus hat DIY-Queen Sophia auf ihrem Instagram-Kanal @goldielovespink dokumentiert.

Die Hauptherausforderung dabei waren vor allem die alten Fliesenböden. Sophias Lösung dafür: die Fliesen mit Kreidefarbe überstreichen. So sparte sie sich viel Dreck, Arbeit und vor allem auch Geld. So hat sie z. B. auch Wandfliesen im Bad, Schränke, Holzvertäfelungen und sämtliche Türen gestrichen. Anschleifen ist hier nicht notwendig. Das spart wieder viel Zeit. Auch bei vergilbten Heizkörpern und alten Fensterbänken hat sie einfach nur den Pinsel geschwungen.

Inspirieren lässt sich Sophia bei der Gestaltung ihrer Wohnräume von englischen Cottages, der Hippie-Ära und Pinterest. Die meisten ihrer Möbel- und Einrichtungsgegenstände sucht und findet sie dann oft auf eBay Kleinanzeigen oder auf dem Sperrmüll. Und auch ihnen verpasst sie dann gerne einen frischen Anstrich mit Kreidefarbe.

Die ganze Room Tour gibt es hier zu sehen: