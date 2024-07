Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Stuttgart: Neben den Spielen im Stadion gibt es große Fanzonen zum Public Viewing in der Innenstadt. Wir sind dort unterwegs und treffen fleißige Helfende.

Die EM ist in unserem Land und wir sind die Gastgeber. Wir geben unser Bestes, dass sich unser Land gut präsentieren kann.

EM 2024: Deutschland ist raus!

Deutschland ist Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2024 und heute ist Halbfinale. Leider ohne deutsche Mannschaft. Aber dennoch gibt es viele Helfende, die arbeiten, während andere feiern. Wir waren in Stuttgart unterwegs und treffen Reinigungs- und Einsatzkräfte.

Reinigungskraft in der Straßenbahn

Bektas reinigt Straßenbahnen und erzählt, dass während der EM achtmal mehr Müll aufkommt als sonst: „Ich liebe Fußball, aber während der EM habe ich keine Lust mehr. Da haben wir viel Stress.“ In einem Team von 6 Personen reinigen sie nachts bis zu 50 S-Bahnen. Maximal 25 Minuten haben sie für eine S-Bahn Zeit, denn sonst staut es sich auf den Gleisen. Auch im Bereich der Fanzone kommt es zu hohem Müllaufkommen. 1.000 Mitarbeiter der Abfallwirtschaft putzen Tag und Nacht. Dirk erzählt uns: „Besonders Sonntagfrüh sieht es hier meistens fast genauso aus wie jetzt während der EM.“

Security beim Public Viewing

Um nicht nur Sauberkeit, sondern auch Sicherheit zu gewährleisten, sind beim Public Viewing auch Securitys vor Ort. Beim Spiel Schweiz - Deutschland waren 240 Securitys bei der Fanzone. Vom Spiel bekommt Sicherheitschef Steffen wenig mit: „Nur wenn gejubelt wird. Wenn es dann gerade gut läuft, kann ich mich umdrehen und sehen, was passiert ist.“ Denn er muss den Überblick behalten. Die Stimmung kann jederzeit kippen.

Feuerwehr bei der Europameisterschaft

Auch die Feuerwehr behält auf dem Platz den Überblick. Steffen von der Berufsfeuerwehr ist während der EM angespannter: „Bei so einem Ereignis, das praktisch in der ganzen Stadt ist, ist der Druck auf jeden Fall höher als bei einem normalen Bundesligaspiel des VfBs, welches nur im Stadion wäre.“ Für den Ernstfall sind sie jedoch vorbereitet. 700 zusätzliche Einsatzkräfte aus ganz Baden-Württemberg stehen an einem geheimen Ort bereit. Bei einem Notfall wären sie in wenigen Minuten in der Stadt. „Es ist schon ein gutes Gefühl dazuzugehören und einfach mitzumachen“, verrät Feuerwehrmann Florian strahlend.

