Die Rentnerin Jutta musste wegen einer Mieterhöhung ihre Wohnung in Erlangen aufgeben. Dann hat sie eine tolle Möglichkeit bekommen: In ihrem Lieblingshotel an der Mosel zur Miete wohnen.

Jutta ist 69 Jahre alt und Rentnerin. Wegen einer umfangreichen Mieterhöhung musste sie ihre alte Wohnung im 25. Stock in Erlangen aufgeben und hat dringend eine günstigere Alternative gebraucht. Schnell hat sie eine neue Idee: Wieso nicht einfach jeden Tag leben, als wäre man im Urlaub? Und so macht sie ihrem liebsten Hotel an der Mosel ein Angebot, dauerhaft einzuziehen.

Es ist ein Dauerurlaub sozusagen. Und es ist mein neues Zuhause.

Hotel an der Mosel ist seit 30 Jahren Herzensort

Die ehemalige Finanzbuchhalterin kommt bereits seit 30 Jahren in das Hotel und hat dort schon 211 Wochenenden verbracht. Jedes zweite Wochenende war sie seit ihrer Rente zu Gast und hat sich verwöhnen lassen. Dadurch hat sie auch drei der Eigentümer kennengelernt. Ihr Lieblingsplatz ist der große Essenssaal mit dem Blick über die Mosel: „Die Gegend hier ist einfach traumhaft und ich liebe Schiffe.“

Mietverhältnis ist Win-Win-Situation

Seit Oktober 2024 hat sie nun ihre wenigen Sachen im ehemaligen Zimmer 303 untergebracht, das sie sich selbst ausgesucht hat. Sowohl für sie als auch für das Hotel, ist das Mietverhältnis ein Gewinn: Jutta hat eine Unterkunft, die sie sich leisten kann und das Hotel hat gleichzeitig dauerhaft ein Zimmer vergeben – auch in den ruhigeren Monaten oder wenn das Hotel mal geschlossen ist.

„Viele denken jetzt vielleicht, ich hätte einen Haufen Geld, dass ich in einem Hotel mir das leisten kann, aber das ist nicht der Fall. Es ist einfach nur genau ausgerechnet: Was habe ich zur Verfügung? Was kann ich mir leisten? Was bleibt mir dann noch übrig?“. Details zu den genauen Kosten möchten sie und das Hotel jedoch nicht nennen.