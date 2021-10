Alexandra und Mascha haben eine Erotikboutique in Stuttgart. Sie beraten Paare und geben Workshops zum Thema Sex. Ihr erster Rat: Mehr Kommunikation beim Thema Sex.

Der erste Schritt ist, zu äußern, dass man einen Wunsch hat und dass man etwas im Sexualleben verändern möchte. Und danach zu beginnen, sich darüber auszutauschen. Der Rest ergibt sich dann von alleine.

Sex-Workshops für Paare

Alexandra betreibt gemeinsam mit Mascha einen Erotikshop in Stuttgart. Dort bieten sie auch jede Menge Seminare und Workshops zum Thema Sex an. Das spricht die unterschiedlichsten Menschen an, sagt Alexandra. „Das ist ganz bunt gemischt, Jung und Alt. Oftmals Paare, bei denen die Kinder aus dem Haus sind und man wieder neu zusammenfinden muss oder man auch etwas Neues miteinander entdecken möchte.“

Häufig ist ein Wendepunkt im Leben der Anlass, sich nochmal mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen. „Dann fängt man an zu hinterfragen: Soll das jetzt immer so bleiben? Kann ich etwas verändern? Kann ich mehr Qualität und mehr Intimität in die Partnerschaft bringen?“ Mascha betont, dass es in einem solchen Moment viele Wege gibt, die man gehen kann.

In Sachen Sexualität gibt es viel zu entdecken

Mascha ist auch davon überzeugt, dass man beim Thema Sex nie auslernt:

Man kriegt die sexuelle Energie im Sinne von Fortpflanzung in die Wiege gelegt. Aber alles andere, eine erfüllte, intensive, schöne Sexualität zu leben, bedeutet Sexualität auch zu lernen.

Und Sex ist wichtig, weil es uns glücklich macht, sagen die beiden. Sie fordern alle Paare dazu auf, sich gegenseitig umeinander zu kümmern. „Wenn man sich für eine monogame Partnerschaft entscheidet, haben beide Verantwortung auch über das Sexleben des anderen.“