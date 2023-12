Junge Familie schöpft nach Brand neue Hoffnung

Nadine aus Backnang hat ihre Wohnung bei einem Brand verloren. Die junge Mutter und ihr Mann schöpfen jetzt aber neue Hoffnung.

Es flogen Feuerteile durch die Wohnung.

Mitten in der Nacht geht der Rauchmelder los. Nadine glaubt zuerst an einen Fehlalarm, will den Rauchmelder schnell ausmachen, bevor ihr zweijähriger Sohn aufwacht. „Aber dann flogen Feuerteile durch die ganze Wohnung”, erzählt sie.

Nachbar rettet Nadines Mann vor dem tödlichen Rauch

Die Löschversuche bleiben erfolglos. Also nimmt sie ihren Sohn und rettet sich in den Garten. Ihr Mann Micha ruft die Feuerwehr, doch kann sich nicht selbst in Sicherheit bringen: Seit einer missglückten Operation ist er querschnittsgelähmt und kann ohne fremde Hilfe nicht aus dem Bett aufstehen. Die Nachbarn reagieren sofort. Ein Mann rettet Micha aus der Wohnung. „Ich bin ihm so dankbar, ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte”, sagt Micha.

Fabian Raum rettete Michael Feist aus dem Feuer – Interview

Wohnungssuche

Seit dem Brand sind Nadine, die schwanger ist, und ihr Sohn bei ihren Eltern untergebracht. Ihr Mann Micha kann hier aber nicht bleiben, denn die Wohnung seiner Schwiegereltern ist nicht barrierefrei. So wohnt er in einem Pflegeheim.

Barrierefreie Wohnung gefunden

Doch zum Glück kann schnell eine passende neue Wohnung gefunden werden. Hier wird die Familie übergangsweise wohnen, bis sie wieder in die alte Wohnung zurückkann.