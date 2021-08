per Mail teilen

Ferdi sucht eine WG in Bad Cannstatt. Zum einen mag er den Stadtteil, zum anderen ist ihm die Ecke und die gute Verkehrsanbindung für seinen Job in Murrhardt wichtig.

„Ich liebe diese Stadt. Und dann verzweifel ich an ihr. Ich bin von ganzem Herzen Stuttgarter.“

500 Anschreiben auf eine Wohnung

„Das Riesenproblem in Stuttgart ist, dass die Stadt zu wenig Wohnungen hat. Der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt. Ich hab‘ von Bekannten gehört, dass wenn sie selbst eine Wohnung inserieren, innerhalb weniger Stunden bis zu 500 Anschreiben bekommen. Das ist schon irre.“

Mit 40 zu alt für eine WG?

„Ich suche seit einigen Jahren eine Wohnung in Bad Cannstatt. Ich bin Ingenieur und such mit einem Freund, der Architekt ist und auch 42. Die Leute finden es vielleicht schräg, dass man mit 40 noch in einer Wohngemeinschaft wohnt. Das ist ihnen unangenehm und dann finden sie jemanden mit einem bürgerlichem Lebensentwurf.“

„Familien haben ja zu Recht Vorrang, aber ich brauch halt auch was.“

Auffallen bei der Wohnungssuche

„Ein Freund war mal bei einem Fundraser-Workshop. Danach hat er zu mir gemeint: Du musst bei der Wohnungssuche auffallen. Du brauchst eine Geschichte und ein gutes Bild. Ich hab fast keine Bilder von mir, aber ich hab vom letzten Urlaub dieses Foto vom Mountainbiken gefunden und das war dann die Idee für die Geschichte: Mein Rad sucht ein Zuhause.

Bei der Wohnungssuche fühlt man sich oft machtlos. Nie dringt man durch, kann nie zu den Vermietern sagen: ‚Kuck uns an, wir sind vernünftige Leute.‘ Es war auch schon so, dass ich einen Anruf mit unbekannter Nummer verpasst habe – und dann weißt du ganz genau, das war ein Wohnungsangebot, das dir wegen einigen Minuten entgangen ist.“

Kein Mensch, um allein zu leben

„Ich bin derzeit Single und kein Mensch zum allein Wohnen. Ich hab zwei Brüder, ich bin eine große Familie gewohnt.“

„Ich brauch es, dass Feuer in der Bude ist. Es darf auch gern sein, dass ich der Bravste bin. Wenn die anderen bissle wilder sind, ist das gut, dann ziehen sie mich mit."

Update: Ferdi hat Glück

Nach jahrelangem Suchen hat Ferdi tatsächlich kurz nach unserem Fotoshooting eine Wohnung gefunden! Statt Bad Cannstatt wurde es jetzt Gaisburg. Trotz aller Flyer hat er aber doch ganz gewöhnlich über eine große Immobilienplattform im Netz seine neue Wohnung klargemacht.