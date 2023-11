Bettina aus Ludwigsburg arbeitet seit neun Jahren als Silvermodel. Sie trägt ihre grauen Haare mit Stolz und will auch anderen Mut machen, ihre natürliche Schönheit zu zeigen.

Ich finde es einfach schön, es ist natürlich. Ich stehe seit vielen Jahren zu meinen grauen Haaren und habe es nie bereut. Ich möchte sagen: Traut euch, die Natur so zu tragen, wie sie ist.

Natürlich schön im Alter

Bettina arbeitet als Silvermodel. Vor neun Jahren wird sie „Vize Miss 50 Plus Germany“, das war der Startschuss ihrer Karriere. „Der zweite Platz hat wunderbar in mein Leben gepasst, es sollte einfach so sein“, schwärmt sie. Seit diesem Zeitpunkt ist es Bettinas Ziel, anderen Frauen Mut zu machen, ihren Traum zu leben und ihre natürliche Schönheit, vor allem im Alter, zu zeigen.

Ich habe das große Glück, dass ich das Modeln und das Tanzen – meine zwei größten Hobbys – als Beruf ausüben darf.

Mutiger Neuanfang in der Modelwelt

Nach ihrem zweiten Platz wagt Bettina einen kompletten Neuanfang: Sie hängt ihren Job als Verkaufsberaterin in der Drogerie an den Nagel und startet als Model durch. Sie bekommt verschiedene Werbeaufträge von großen Firmen, hat Shootings, läuft auf Modenschauen und bekommt sogar Anfragen für Schauspielrollen. „Ich wurde in Ludwigsburg von der Filmakademie angesprochen, von den Studenten. Die suchten Komparsen. Ich hatte damals noch im Büro gearbeitet und dachte das wäre ein schöner Ausflug in eine ganz andere Welt, plötzlich war ich mittendrin“, erklärt Bettina ihren Weg in die Model- und Schauspielwelt. Als Komparsin durfte sie schon in vielen Produktionen mitwirken, unter anderem in dem SWR-Fernsehfilm „Carl und Bertha“, 2014. „Man ist am Set immer sehr umsorgt, das ist schön“, betont Bettina.

Das Tanzen als Leidenschaft

Das Tanzen ist ebenfalls eine große Leidenschaft der 63-Jährigen. Gemeinsam mit ihrem Mann besitzt sie eine mobile Tanzschule. Samstags gibt das Paar Tanzkurse in einer Hotelanlage im Remstal und sonntags in Ludwigsburg. Ihr Lieblingstanz ist der Discofox.

Zukünftiger Traum

Einen Lebenstraum hat sie sich Bettina als Silvermodel schon erfüllt, doch jetzt hat sie einen neuen Wunsch für die Zukunft: „Ich würde gerne noch ein Kinderbuch schreiben“, erklärt die Mutter von zwei Söhnen.