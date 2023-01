Annika aus Laupheim gewinnt den Modelwettbewerb „Fräulein Kurvig”. Sie wird in der Jugend mit Lipödem diagnostiziert und möchte nun als Curvy-Model Karriere machen.

Fotomaterial vom Wettbewerb Fräulein Kurvig 2022

Annika Ernst aus Laupheim darf sich „Fräulein Kurvig 2022” nennen. Bei dem Modelwettbewerb hatten sich dieses Jahr 1.700 Frauen beworben und Annika setzte sich im Finale durch. Nun möchte sie ihre Message mit anderen teilen:

Egal wie du aussiehst, du bist wunderschön auf deine Weise. Vergiss das nie und denk immer dran: Das macht dich einzigartig.

Annikas Diagnose: Lipödem

So selbstbewusst, wie Annika heute auftritt, war sie lange Zeit nicht. In der Jugend nimmt Annika in kurzer Zeit unverhältnismäßig viel an den Beinen zu und das fällt ihrem Umfeld auf.

Während Annikas Ausbildung macht ihre Arbeitskollegin sie auf ihren veränderten Körperbau aufmerksam: „Du siehst aus, als hättest du Lipödem, weil deine Beine unverhältnismäßig breit zum Rest deines Körpers erscheinen.“

Daraufhin geht sie zu ihrem Hausarzt, der von Lipödem noch nie etwas gehört hat. Annika entscheidet sich dennoch für eine Untersuchung bei einem Lymphologen und wird mit Lipödem diagnostiziert. Im ersten Moment ein Schock für sie: „Ich war die erste Zeit lost und wusste nicht: Wie geht es jetzt weiter? Als Jugendliche so eine Diagnose zu erhalten, war ein Schock. Es ist eine chronische Erkrankung und auch wenn man es operiert, kann es jederzeit wieder zurückkommen.“

Leben mit Lipödem

Auch wenn Annika nun wusste, dass sie die Schmerzen nun ein Leben lang begleiten wird, ist es für sie und ihre Familie auch eine Erleichterung: Endlich kennt sie den Grund für ihre Schmerzen. Zudem hatte es Annika nicht leicht in der Schule und wurde von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen wegen ihres Körperbaus gemobbt.

Durch die Diagnose gewinnt sie an Vertrauen in sich und ihren Körper, weil sie das Problem nun kennt: „Die Diagnose hat mich auch befreit! Ich habe mir immer Gedanken gemacht: Was ist mit meinem Körper los? Warum verändert er sich?“. Um ihre Schmerzen zu lindern, geht Annika zur Lymphdrainage und trägt Kompressionswäsche.

Mein Lipödem bestimmt mittlerweile nicht mehr mein Leben. Ich habe die Schmerzen im Griff, gehe damit gut um und kann damit leben.

Gegen eine Liposuktion (Fettabsaugung), was laut ihren Aussagen eine gängige Operation bei Lipödem ist, hat sie sich bisher entschieden. Sie kann bisher mit den getroffenen Maßnahmen zwar nicht schmerzfrei, aber gut leben. Für sie steht gerade die Erziehung ihres Sohnes und die Modelkarriere im Fokus: