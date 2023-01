per Mail teilen

Opa Hermann und sein Enkel Luka teilen ein Hobby: das Angeln. Ihr Traum: gemeinsam zum Hochseeangeln an die Ostsee. Dafür machen sie in Stuttgart-Möhringen den Angelschein. Eine glitschige Herausforderung.

Ich dachte, es wäre ein cooles Projekt, mit meinem Opa den Angelschein zu machen.

Seit vielen Jahren gehen Luka und sein Opa Hermann gemeinsam in Nagold angeln. Jetzt will Luka die Angelkenntnisse der beiden noch weiter verbessen: Sie machen zusammen den Angelschein. Was sie dafür lernen müssen, reicht von der Gewässerökologie bis hin zum praktischen Erlegen eines Fisches inklusive des Ausnehmens. Davor hat Luka Respekt.

Ich finde es schon krass, wenn man einen lebenden Fisch hat und den dann betäuben muss.

Ohne Fleiß kein Preis

Sein Opa Hermann weiß auch, dass es Einsatz fordert, den Angelschein zu machen. „Es ist kein Spaziergang, man muss wirklich hinterher sein. Und das richtig lernen.” Doch das ist es ihnen wert, für ihren Traum vom Hochseeangeln in der Ostsee.

Lernen mit Humor

Außerdem ist Hermann Fan der Lehrer beim Anglerverein Möhringen. „Man spürt deren Liebe zum Angeln. Und sie legen auch ein gewisses Maß an Humor an den Tag. Das macht es kurzweilig. Und das Fischer-Latein war große Klasse. ‚Ein 2,20m großer Welz, der einen Mensch ins Wasser hinunterzieht‘, märchenhafte Erzählungen, die mir mit Sicherheit im Gedächtnis bleiben – wie gefährlich das Angeln ist”, lacht Hermann.

Der große Traum

Was die beiden machen, wenn sie ihre Angelscheine bestehen? Sie gehen auf die Jagd nach einem Hecht, zumindest wenn es nach Lukas Opa geht: „Der beste Flussräuber ist der Hecht. Wenn man einen angeln würde, wäre das natürlich eine tolle Trophäe.”