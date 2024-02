„Wenn ich morgens ins Gefängnis gehe, schließe ich zehn Türen auf, bis ich in meinem Büro bin. Und am Ende des Arbeitstags schließe ich diese zehn Türen auch wieder ab. Das hilft mir dann auch, bis ich draußen am Auto bin, all das Belastende, was ich im Laufe des Tages natürlich auch erlebe und höre, hinter mir zu lassen.“