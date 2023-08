In ihrem Secondhand-Kaufhaus bringt sie drei bis fünf Prozent der Waren aus ihren Haushaltsauflösungen wieder in den Umlauf. Für wenig Geld kann man hier Kinderspielzeug, Putzmittel, Konservendosen, Werkzeug, Möbel, Haushaltsgeräte, Klamotten oder Dekoartikel kaufen – alles, was ein Haus halt so hergibt.

Silke entrümpelt Wohnungen und löst Haushalte auf. Um nachhaltiger zu arbeiten, hat sie 2021 das „Kaufhaus der Wiederkehr“ in Worms gegründet. Denn: „Die Ressourcen werden immer weniger, man schmeißt aber immer mehr weg. Die Welt kann so nicht weitermachen.“

In diesem Secondhand-Kaufhaus landet „alles, was das Haus halt so hergibt“, wie es im Slogan heißt. Und das ist nicht übertrieben: Putzmittel, Konservendosen, Werkzeug, Möbel, Haushaltsgeräte, Klamotten oder Dekoartikel stapeln sich auf dem Boden und in den Regalen. „Dinge, wo ich denke, die sind schön und sollten eigentlich nicht vernichtet werden,“ erzählt Silke. Drei bis fünf Prozent der Gegenstände, die ihr bei den Haushaltsauflösungen in die Hände kommen, kann sie so retten und weiterverkaufen.

Silke erzählt, dass man bei den Entrümpelungen schon mal „ein dickes Fell“ brauche: Nicht nur bekomme sie ganz intime Einblicke in gelebte Leben. Manchmal würden die Toten auch erst Wochen oder Monate später gefunden. „Wenn du merkst, da hat ein Mensch gelebt, der total vereinsamt war, steckst du das dann nicht so leicht weg.“ Vor kurzem habe sie eine Wohnung räumen müssen, in der jemand mit Kaufsucht lebte. „Da mussten wir hunderttausende von Kerzen rausschleppen“, erinnert sich Silke. Auch Messi- oder Prepper-Haushalte hat sie schon entrümpelt.

Mit ihrem Secondhand-Kaufhaus möchte Silke die Welt ein wenig nachhaltiger machen. Und die günstigen Waren werden von der bunt gemischten Kundschaft gerne angenommen. Gerade am Monatsanfang merkt sie, dass viele Menschen, die bei ihr einkaufen, aufs Geld achten müssen. „Die freuen sich dann, wenn sie mal ein Marken-Putzmittel bekommen, weil normalerweise No-Name-Produkte gekauft werden.“