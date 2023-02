„Zum ersten Mal habe ich vor einigen Jahren in meinem Auslandsjahr in Australien containert. Dort sind die Container der Supermärkte meist nicht abgeschlossen, da habe ich zum ersten Mal Lebensmittel gerettet.“

In Deutschland legal containern – geht das? Ja. Veit aus Haßloch rettet jeden Freitag ganz legal Lebensmittel aus einem Supermarkt. In die Müllcontainer der Märkte muss er dafür nicht steigen. Er bekommt die Lebensmittel, die der Supermarkt entsorgen würde, direkt in Kisten und holt sie ab. Dann sortiert der 24-Jährige schimmliges und matschiges Gemüse und Obst aus und verteilt es dann in einem Netzwerk und an den Verteilerstellen ‚Pfälzer Lebensmittelretter Haßloch.‘

„Seitdem ich mich hier engagiere, muss ich eigentlich kaum noch einkaufen“, erklärt Veit. „Es ist schockierend, wie viel die Supermärkte wegwerfen.“ Der Zustand der Lebensmittel sei für ihn absolut noch in Ordnung. „Da ist mal ein welkes Blatt am Salat oder eine schimmlige Orange im Netz“, so Veit. Er hofft, dass jeder beim Einkauf mehr zu Waren greift, die nicht perfekt sind. „Ein Apfel mit einer kleinen braunen Stelle ist genauso essbar“, so der 24-Jährige.