,,Das ist so eine schöne Erfahrung, dass wir aus dieser Traumwelt raus und in die Realität gekommen sind. Egal, wie das hier irgendwann endet, ich werde das nie bereuen. Durch diesen Mut schafft man diesen Antrieb und kommt in die Bewegung.‘‘

„Der Campingplatz ist eigentlich das Ergebnis der Überlegung, was wir aus unserer Zukunft machen wollen.“

Vor wenigen Jahren sah das Leben von Silke und Daniel noch ganz anders aus: Das Paar lebte in einer Großstadt, beide hatten anstrengende Jobs und wenig Zeit füreinander. Nach und nach merkten sie, dass sie etwas in ihrem Leben verändern wollten – raus aus der Stadt und rein in die Natur, um sich gemeinsam etwas Neues aufzubauen: „Wir wussten beide, dass da noch mehr auf uns warten kann oder dass es noch nicht die Endstation sein soll“, erzählt Silke.

Es entwickelte sich der Wunsch, einen eigenen Campingplatz zu betreiben – für die zwei begeisterten Camper, die gemeinsam schon viel gereist sind, begann die Suche nach einem geeigneten Ort. Letztendlich fanden Silke und Daniel im Pfrimmtal ihr neues Zuhause – und gestalteten diesen in Eigenarbeit komplett um. Es wurde gestrichen, gebaut und renoviert – gemeinsam mit Silkes Eltern wurde es zum Familienprojekt.

Ein großes Projekt mit vielen Hürden. Silke erinnert sich: „Am Anfang haben wir immer nur gehört, dass wir so mutig sind. In Situationen, wo dann die Angst ins Spiel kam, haben wir gemerkt: Ach, das meinen die.“

Drei Jahre dauerte der Umbau mit allem Drum und Dran. In all dieser Zeit und trotz aller Herausforderungen hielten Silke und Daniel an ihrem Traum fest – und an ihrer Beziehung. „Nichts für schwache Nerven und instabile Beziehungen“, bemerkt Daniel lachend.

Nach all der Arbeit wurde im letzten Jahr dann ein besonderes Fest gefeiert: Die Hochzeit von Silke und Daniel – natürlich mit einer Feier der Liebe auf dem gemeinsamen Campingplatz.