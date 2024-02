Seinen Gefühlen in der Öffentlichkeit freien Lauf zu lassen, fällt vielen schwer. Und wie ist es, nur darüber zu reden? Tici wollte in Karlsruhe wissen, wann die Leute zuletzt geweint haben.

Ich weine oft. Ich bin nah am Wasser gebaut.

Gefühle offen zeigen oder lieber nicht?

Manchen Menschen fällt es sehr leicht ihre Gefühle zu zeigen: Egal, ob sie gerade glücklich, wütend oder traurig sind. Anderen hingegen fällt es schwerer. Und wieder andere wollen nicht zeigen, wie sie sich gerade fühlen.

Deshalb haben die Menschen in Mannheim zuletzt geweint:

Wenn es nicht möglich ist, seine Gefühle und Tränen zu lenken

Es gibt aber auch Situationen, in denen ist es nicht möglich, seine eigenen Emotionen zu steuern. Dann überkommt es einen einfach. Und das ist nicht nur so mit großer Freude, die den ganzen Körper durchströmt, sondern auch mit Trauer so – dann kommen emotionale Tränen. Das Schöne ist allerdings: Auch in den glücklichsten Momenten des Lebens füllen sich die Augen oft mit Tränen, emotionale Freudentränen.

In Karlsruhe hat Tici gefragt, was bei euch in letzter Zeit die Auslöser waren, die euch zum Weinen gebracht haben.