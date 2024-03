Es ist ein schmaler Grat zwischen Selbstreflexion und Selbstzweifel. Und genau um diese innere Unzufriedenheit und Unsicherheit ging es in Karlsruhe bei unserer neusten Umfrage.

Manchmal denke ich auch: Ich bin nicht gut genug für etwas. Aber warum sollte ich nicht gut genug für etwas sein? Kein Mensch ist perfekt!

Wir verbringen zweieinhalb Stunden am Tag auf Social Media – ist das gesund?

Social Media gehört zu unserem Alltag. Im Schnitt hingen 16 – 64-Jährige weltweit 2022 etwa zweieinhalb Stunden bei Social Media ab. Das sagt eine Studie von DataReportal. Und in den Sozialen Netzwerken posten wir nicht nur selbst Dinge aus unserem Leben, wir sehen vor allem auch, was andere Menschen so machen. Beziehungsweise sehen genau das, was andere auf den Plattformen von ihrem Leben zeigen wollen. Und dass das so gut wie immer nur die schönsten und besten Seiten des Lebens sind, ist eigentlich völlig klar. Aber trotzdem nagt das gern an unserem Selbstwertgefühl, wenn wir sehen, was andere Menschen vermeintlich Tolles erleben und erreichen. Und dann können sie kicken: die Selbstzweifel.

Das Hochstapler-Syndrom, wenn man glaubt, dass man nichts kann

Genauso beim sogenannten Impostor-Sydrom – wenn Menschen einfach nicht an ihre eigenen (objektiven) Fähigkeiten glauben. Und denken: Irgendwann fliegt auf, dass sie ja gar nichts können oder sie haben den Job nur, wegen einer Quote oder Glück. Dabei slayen sie einfach und haben es so was von verdient.

Dass wir ab und zu mal an uns zweifeln und Dinge hinterfragen, die wir gemacht haben, ist völlig normal. Aber hey, seid nicht zu kritisch mit euch und denkt an eure Stärken und positiven Momente.