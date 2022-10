Für unsere Rubrik 1 Minute Gefühle waren wir dieses Mal in Heilbronn unterwegs und haben Leute nach ihrem 1. Mal gefragt – das erste Mal als sie Liebeskummer hatten. Von tiefster Trauer bis nur glücklich verliebt war alles mit dabei.

"Ich hatte zwar einen neuen Freund in der Zwischenzeit, aber den anderen hatte ich immer noch im Kopf. Mit der Zeit habe ich es dann selbst überwunden und mich da rausgeholt, nach vorne geschaut."

Einfach alles rauslassen. Die ganze Wut. Die Trauer. Den Frust. Das ist es, was vielen Menschen hilft, wenn sie Liebeskummer haben. Einfach mal weinen und sich bei Vertrauenspersonen Trost holen. Ob mit oder ohne Schokoeis bleibt jedem und jeder selbst überlassen.

Weinen hilft vielen Menschen bei Liebeskummer. Wir haben in unserer Rubrik schon gefragt: Wann ihr das letzte Mal geweint habt.

Hinfallen, aufstehen, Krone richten – weiter geht’s

Symptome des ersten großen Liebeskummers? Oft ist es dieser stechende Schmerz in der Brustgegend und manchmal auch das Gefühl, wie gelähmt zu sein. Glücklicherweise wird der Schmerz oft von Mal zu Mal weniger. Und manchmal hilft es auch, sich zu erinnern und zu vergewissern, dass man in seinem Leben schon einiges durchgemacht hat. Und danach eigentlich stärker war als davor. Deshalb haben wir euch für unsere Rubrik #1MinuteGefühle in Heilbronn gefragt, wie es bei euch war, als ihr das erste Mal so richtig Liebeskummer hattet.

Noch nie Liebeskummer gehabt

Und wir haben gelernt: Es gibt auch Menschen, die noch nie Liebeskummer hatten, so wie Silvia aus Neuffen: „Ich war einmal so ein bisschen verliebt, aber das war mehr so eine Liebelei. Und dann habe ich meinen Mann beim Tanzen kennengelernt – da hat es gefunkt. Und das hat jahrelang funktioniert.”