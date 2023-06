Ältester praktizierender Hausarzt in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Helmut ist seit über 70 Jahren Mediziner. 1961 eröffnet er seine Hausarztpraxis in Wiesloch. Heute noch betreut er Patienten und Patientinnen in seiner Praxis. Für Helmut war seine Arbeit nie eine Last und er führt sie im stolzen Alter von 95 Jahren nach wie vor aus.

Wer seinen Beruf liebt, braucht ein Leben lang nicht zu arbeiten. Ich habe nie arbeiten müssen. Es war immer Hobby.



Hausarzt ohne Ruhestand

Helmut ist Mediziner von Herzen gerne und das mit 95 Jahren. Die Arbeit in der Praxis in Wiesloch ist sein Lebenselixier: „Ich habe Medizin gemacht, weil ich den Menschen helfen wollte.” Mittlerweile hat Helmut sein Arbeitspensum reduziert und arbeitet drei Mal die Woche halbtags. Er betreut aktuell rund 200 Patienten und Patientinnen, die über seine Hilfsbereitschaft und seinen unermüdlichen Einsatz sehr dankbar sind. Aber in den wohlverdienten Ruhestand möchte er einfach nicht: „Wenn man es aus einem inneren Antrieb tut, ist es gar kein Bruch. Im Gegenteil: Es wäre, wenn man es nicht mehr tun könnte, ein Entzug.

Arztpraxis bleibt in der Familie

Für Helmut ist seine Familie eine große Unterstützung. Seine Ehefrau Grete lernte er in der Uniklink Heidelberg kennen. Damals war Grete medizinisch-technische Assistentin. Mittlerweile sind sie seit 63 Jahren glücklich verheiratet. Seine Frau unterstützt das Engagement im hohen Alter gegenüber seinem Beruf: „Solange er seine Arbeit gerne tut und die Patienten zufrieden sind, soll er das machen.” Die Zukunft der Praxis in Wiesloch ist auch gesichert. Vor über 20 Jahren hat sein Sohn Holger die Praxis übernommen und zu einem Facharztzentrum ausgebaut. Holger sagt über seinen Vater: „Er ist mein bester Ratgeber in eigentlich allen Lebenslagen.”

Bundesverdienstkreuz als Anerkennung

In Wiesloch konnte Helmut in seiner langen Karriere viel bewirken. Er gründet in den 1970er Jahren die erste Herzsportgruppe im Ort. Dort können Infarktpatienten unter ärztlicher Aufsicht Sport treiben. Damals fanden das nicht alle Mediziner ratsam und er erzählt: „Wenn man neue Wege geht, hat man immer Gegenwind. Das gehört dazu.” Helmut betreut die Sportgruppe seit über 50 Jahren, jeden Freitagabend. Für seinen Mut und Einsatz ist Helmut vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz.