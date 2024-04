per Mail teilen

Brigitte aus Konstanz arbeitet mit 93 Jahren immer noch als Buchhändlerin im familiengeführten Buchladen. Vor über 70 Jahren hat sie die Buchhandlung mit ihrem Mann gegründet.

Die Buchhandlung ist für mich ein zweites Zuhause. Wir haben sie vor 70 Jahren gegründet und haben sehr viel Herzblut, Kraft und Energie da reingesteckt.

Früher: Frauen in der Arbeitswelt

Brigitte aus Konstanz kauft 1953 zusammen man ihrem Mann Herrmann, ein junger Buchhändler aus Freiburg, eine Buchhandlung. Der Weg zur Buchhändlerin ist für Brigitte zunächst nicht leicht. Ihr Vater stirbt früh. Ihre Mutter bleibt allein mit 7 Kindern und muss sich um das Unternehmen kümmern. Brigitte unterstützt ihre Mutter zu Hause: „Aber dann hatte ich kein Abitur und konnte nicht studieren. Und dann habe ich gedacht: Jetzt werde ich Buchhändlerin. Da komme ich mit allen Wissensgebieten in Berührung und es ist vielleicht eine kleine Kompensation. Und ich habe es nicht bereut.“

Brigitte macht sich mit ihrer Buchhandlung selbstständig

Doch ihre Anfänge sind nicht leicht. „Damals haben die Leute keine Bücher gekauft. Damals haben die Leute Möbel gekauft oder haben angefangen, Möbel zu kaufen. Und wenn wir einen tollen Kunstband verkauft haben, dann war das ein Ereignis“, erklärt Brigitte. Nach über 70 Jahren kennt Brigitte allerdings das Geschäft: „Ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass wir viele Stammkunden haben, dass wir die Kunden kennen. Dass sie sich bei uns verstanden fühlen.“ Eine Kundin findet: „Sie ist mein großes Vorbild. In Würde und mit ganz viel Elan und Kraft alt zu werden. Das finde ich ganz fantastisch!“

Arbeiten trotz Ruhestand: Brigitte liebt ihren Beruf als Buchhändlerin

Brigitte hat 6 Kinder. Tochter Mechthild leitet den Buchladen seit 1998. Brigitte arbeitet heute zwei Tage pro Woche in der Buchhandlung. „Sie ist die schnellste Auspackerin bei uns. Und wenn sie ausfällt, dann haben wir immer ein kleines Problem, weil wir einfach alle nicht so flott sind“, erzählt Tochter Mechthild lachend. Brigitte arbeitet auch mit 93 immer noch gerne im Buchladen: „Ich gehe wirklich gerne arbeiten. Denn die Buchhandlung ist für mich Lebens-Elixier! Jung gehalten haben mich die Arbeit und die Neugierde auf alles, was das Leben bringt.”