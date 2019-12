Der Jahresrückblick der SWR Heimat BW Redaktion 2019

Unsere SWR Heimat Redakteure Stefan, Steff, Verena, Alex und Flo erzählen, was ihre persönlichen Highlights des Jahres 2019 waren.

Wir sind ein paar Leute mit einem gloriosen Auftrag: Menschen, die in Baden-Württemberg leben, lieben, lachen, kennenzulernen – und dann ihre Geschichte zu erzählen. Seit zwei Jahren dürfen wir das jetzt machen. Dafür geht erstmal ein fettes Danke an euch!

Zwischen abenteuerlich, lustig und inspirierend

2019 haben wir eine Menge erlebt: Mit dem Fahrrad in Richtung Japan fahren, in Stuttgart Lebensmittel aus Containern retten, in Schwarzach ohne Worte sprechen lernen, im schönen Remstal die wahre Liebe finden und in einer WG-Küche mit der coolsten Oma der Welt versacken.

Danke!

Wir durften mehr als 365 Menschen kennenlernen, die uns ihr Vertrauen geschenkt und uns ein Stückchen ihrer Lebensgeschichte überlassen haben. Da braucht’s noch ein weiteres fettes Danke!

Jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch! Auf 2020! <3

Liebe Grüße, Stefan, Steff, Verena, Alex und Flo und die ganze SWR Heimat Redaktion!