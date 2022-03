Fernseh-Duell vor der Landtags·wahl

per Mail teilen

Am 14. März wählen die Menschen in Baden-Württemberg einen neuen Landtag.

Deshalb zeigt der SWR eine besondere Fernseh·sendung.

Diese Fernseh·sendung ist am Montag·abend.

Und diese Fernseh·sendung beginnt um 20.15 Uhr.

Bei dieser Fernseh·sendung sind 2 wichtige Politiker.

Diese 2 Politiker sind von 2 Parteien.

Fachleute sagen:

Eine von diesen 2 Parteien gewinnt die Landtags·wahl.

Und diese 2 Politiker sind:

Winfried Kretschmann.

Winfried Kretschmann ist der Spitzen·kandidat von den Grünen.

Und Winfried Kretschmann ist der Minister·präsident von Baden-Württemberg.

Ein Minister·präsident ist der Chef von einem Bundes·land.

Und Susanne Eisenmann.

Susanne Eisenmann ist die Spitzen·kandidatin von der CDU.

CDU ist die Abkürzung für Christlich Demokratische Union Deutschlands.

Und Susanne Eisenmann ist die Kultus·ministerin von Baden-Württemberg.

Eine Kultus·ministerin ist eine wichtige Politikerin in einem Bundes·land.

Eine Kultus·ministerin kümmert sich zum Beispiel um die Schulen.



Diese Fernseh·sendung ist ein Fernseh-Duell.

Ein Duell ist ein Zwei·kampf.

In diesem Fernseh-Duell sprechen die 2 Politiker über die Politik in Baden-Württemberg.

Die 2 Politiker sprechen zum Beispiel über das Thema Bildung.

Und über das Corona-Virus.

Die 2 Politiker wollen nämlich bei der Landtags·wahl gewinnen.

Deshalb sagen die 2 Politiker im Fernseh-Duell:

Diese Politik will ich nach der Landtags·wahl machen.

Die 2 Politiker wollen die Wähler nämlich überzeugen:

Meine Partei macht die beste Politik.

Wählen Sie meine Partei.

Das Fernseh-Duell hat feste Regeln.

Zum Beispiel messen Fach·leute die Zeit.

Die Fach·leute sagen nämlich:

Darf ein Politiker mehr reden als der andere?

Dann kann dieser Politiker die Wähler vielleicht besser überzeugen.

Und dann ist das Fernseh-Duell nicht gerecht.

Deshalb messen wir die Zeit.

Dann haben nämlich beide Politiker die gleiche Zeit zum Reden.

Und dann ist das Fernseh-Duell gerecht.

Nach dem Fernseh-Duell

Das Fernseh-Duell beginnt um 20.15 Uhr.

Und das Fernseh-Duell dauert eine Stunde.

Nach dem Fernseh-Duell ist eine andere besondere Fernseh·sendung im SWR.

In dieser Fernseh·sendung sprechen zum Beispiel Fach·leute über das Fernseh-Duell.

Und Wähler sprechen über das Fernseh-Duell.

Die Fach·leute und Wähler besprechen zum Beispiel:

Wer hat was bei dem Fernseh-Duell gesagt?

Und wer war bei dem Fernseh-Duell besser?

Diese Fernseh·sendung beginnt um 21.15 Uhr.

Und diese Fernseh·sendung dauert 45 Minuten.

Fernseh·sendungen in Gebärden·sprache

Sie können die 2 Fernseh·sendungen auch in Gebärden·sprache sehen.

Gebärden·sprache ist eine Sprache.

Gehörlose Menschen sprechen zum Beispiel diese Sprache.

Die gehörlosen Menschen sprechen die Gebärden·sprache mit den Händen.

Und danach gibt es die 2 Fernseh·sendungen in Gebärden·sprache in der Mediathek.

In einer Mediathek können sich die Menschen Videos anschauen.

Die Mediathek ist auf der Internet·seite von der ARD.

Sie wollen zur Mediathek?

Dann klicken Sie hier.

