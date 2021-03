Der SWR bietet zu den Landtagswahlen 2021 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein Angebot in Leichter Sprache an.

Auf diesen Seiten werden wir ab dem 1. März darüber informieren, welche Angebote in Leichter Sprache Sie zu den Landtagswahlen hier abrufen können. Es lohnt sich also, bald wieder vorbeizuschauen!