Wie gut kommt Deutschland dieses Jahr durch den Winter? Reicht das Gas? Der Deutsche Wetterdienst rechnet jetzt mit einem vergleichsweise milden Winter und spricht von einer guten Vorhersagequalität. Doch wie gut sind solche saisonale Klimavorhersagen wirklich?

Wie funktioniert eine Klimavorhersage? Computermodelle werden mit aktuellen Wetterdaten wie Temperatur, Luftdruck und den aktuellen Niederschlag versorgt. Die Modelle rechnen dann mögliche Entwicklungen für die Zukunft (siehe gelbe Linien im Bild). 50 Modelle laufen dabei gleichzeitig, daraus wird dann ein Mittelwert berechnet (dicke gelbe Linie). Um zu schauen, wie gut die Modelle funktionieren, wird auch die Vergangenheit zum Test simuliert (blaue Linie). Sind die Modelle nah an der Realität (weiße Linie), ist auch die Vorhersagequalität für die Zukunft relativ gut. SWR SWR Aktuell BW

Modelle sagen 2 Grad Mitteltemperatur voraus

Die Modellrechnungen des Deutschen Wetterdiensts DWD zeigen: Über 2 Grad könnte dieser Winter im Mittel in Deutschland warm werden. Zum Vergleich: Eine Durchschnittstemperatur von nur 1,4 Grad ist in den vergangenen 30 Jahren gemessen worden. Doch auch wenn es im Mittel im kommenden Winter milder bleibt, kann es an einzelnen Tagen oder Wochen kälter werden, so Dr. Andreas Paxian vom Deutschen Wetterdienst.

Die Modelle des DWD berechnen für den kommenden Winter deutschlandweit mildere Temperaturen im Vergleich zu den durschnittlichen Wintertemperaturen zwischen 1991 und 2020. SWR SWR Aktuell BW

Tatsächlich sorgt der Klimawandel nicht nur für steigende Temperaturen sondern auch für eine höhere Klimavariabilität, also stärkere kurzfristige ⁠Klimaschwankungen.⁠ Das Klima wird unberechenbarer. Gleichzeitig werden die Modelle, die das Klimasystem der Erde im Computer simulieren, aber auch genauer. Wie verlässlich sind die Klimavorhersagen also?

Grünes Licht für die Wintervorhersage

Seit Oktober 2021 veröffentlicht der Deutsche Wetterdienst saisonale Klimavorhersagen - mit Ampelsystem. Die Karten zeigen Temperatur- und Niederschlagstendenzen für ganz Deutschland, aber auch regional und für einzelne Städte. Die abgebildeten Ampeln geben die Vorhersagequalität an: Rot bedeutet schlecht, gelb bedeutet mittel und eine grüne Ampel steht für eine relativ gute Vorhersagequalität.

“Das ist ganz wichtig, dass wir transparent die Vorhersage immer mit der Qualität verbinden (...) Bei der aktuellen Winter Vorhersage sehen wir eine grüne Ampel.”

Doch auch eine relativ gute Qualität ist bei der Klimavorhersage aktuell noch nicht so gut wie bei der Wettervorhersage, so Paxian. Und so geht es bei den Vorhersagen vor allem um Wahrscheinlichkeiten: Zu 50 Prozent wird der Winter wärmer als in den vergangenen 30 Jahren, die Wahrscheinlichkeit für einen kalten Winter liegt nur bei 18 Prozent. Für einen durchschnittlichen Winter wird die Wahrscheinlichkeit mit 32 Prozent angegeben.

Dr. Andreas Paxian forscht seit Jahren zu Klimavorhersagen, regionalen Klimamodellen und dem Klimawandel. SWR SWR Aktuell BW

Rechenleistung begrenzt die Möglichkeiten der Klimamodellierung

Ungenauigkeiten liegen unter Anderem in atmosphärischen Prozessen, die auf kleinstem Raum stattfinden. Sie fallen durch das Raster des Klimamodells, das die Klimaentwicklung aus Gründen der Rechenkapazität nur in diskreten Abständen auf der Erdoberfläche und in der Atmosphäre berechnen kann. Bei neuen Supercomputern wird das Gitternetz allerdings immer feiner und die Prognose immer besser.

Ein Klimamodell simuliert die Erde in einem Computer. Atmosphärische Prozesse und Wechselwirkungen zwischen den meteorologischen Variablen wie Druck, Luftgfeuchtigkeit und Temperatur werden durch mathematische Formeln beschrieben. Dabei entsteht ein enormer Rechenaufwand, weshalb das Modell diese Berechnungen nur an diskreten Gitterpunkten durchführt. Je feiner das Gitter, desto genauer die Berechnungen. SWR SWR Aktuell BW

"Sparsamkeit ist auch bei milderen Temperaturen das Gebot der Stunde.“

Auch wenn die Klimaaussagen momentan auf Wahrscheinlichkeiten beruhen, sie haben auch jetzt schon einen gesellschaftlichen Nutzen: In ganz Deutschland ist ein warmer Winter aktuell das wahrscheinlichste Szenario. Das könnte dieses Jahr in der Energiekrise helfen. Auch die Bundesnetzagentur schaut auf die saisonalen Klimavorhersagen des DWD. In einem milderen Winter wäre es leichter, die notwendigen 20 Prozent Einsparungen beim Gasverbrauch durchzuhalten, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzargentur.

Sparsamkeit beim Energieverbrauch sei dennoch geboten. Denn an einzelnen Tage können trotz milderer Mitteltemperatur kalt werden. Dann leeren sich die Energiespeicher, warnt Müller.