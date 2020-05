Tuberkulose (TB)

Die Tuberkulose (TB), auch bekannt als "Schwindsucht" ist eine meldepflichtige Infektionskrankheit. Sie wird durch Tuberkulosebakterien verursacht: Mycobakterien, die zum so genannten Mycobacterium tuberculosis-Komplex gehören. Übertragen werden die Bakterien in der Regel durch das Einatmen von infektiösen Tröpfchenkernen (Aerosolen) von Mensch zu Mensch. Die Tuberkulose betrifft bevorzugt die Lunge, kann aber auch in anderenen Organ auftreten.

Tuberkulose galt früher als "weiße Pest"

Die Tuberkulose existiert vermutlich seit Menschengedenken als weit verbreitete Erkrankung. Erste Beschreibungen der Symptome der Lungentuberkulose gab es schon bei Hippokrates (ca. 460-370 v. Chr.). Die zunehmende Industrialisierung und die damit verbundene wachsende Bevölkerungsdichte in den Städten führten im 18. und 19. Jahrhundert zu einem sprunghaften Anstieg der Tuberkulosefälle. So starb Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland jeder vierte erwachsene Mann an Tuberkulose. Die Krankheit wurde damals auch die „weiße Pest" genannt.

Wohl ein Drittel der Menschhheit mit dem Tuberkulose-Erreger infiziert

In den industrialisierten Ländern sterben nur noch wenige Menschen an Tuberkulose - insbesondere durch gute hygienische Bedingungen und die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten.

Die Tuberkulose zählt dennoch neben Aids/HIV und Malaria weltweit immer noch zu den häufigsten Infektionskrankheiten. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind rund ein Drittel der Menschheit - das sind etwa zwei Milliarden Betroffene - mit dem Erreger infiziert. Davon erkranken 5-10% an aktiver Tuberkulose, Männer mehr als doppelt so häufig wie Frauen. Die überwiegende Mehrheit der Erkrankungen betreffen die armen Länder in Asien und Afrika.

Impfung gegen TBC war ein medizinischer Durchbruch

Anfang des 20. Jahrhunderts konnten die französischen Wissenschaftler Albert Camette und Camille Guérin das krankheitsverursachende Mycobakterium bovis auf einem speziellen Nährboden züchten. Mit diesen abgeschwächten Bakterien gelang es den beiden Franzosen in den1920er Jahren einen Tuberkulose-Impfstoff zu entwickeln. Nach seinen Entdeckern wurde der Lebend-Impfstoff BCG (Bacillus Calmette-Guérin)-Impfstoff genannt.

Dauer 8:48 min Kampf gegen Tuberkulose: Die Röntgen-Reihenuntersuchungen 1939 | Um Tuberkulose-Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und so die Ansteckungsgefahr einzudämmen, wurde 1939 die Röntgen-Reihenuntersuchung eingeführt. Der Mediziner Hellmuth Ulrici erläutert Ende 1939 im Rundfunk die Wichtigkeit der neuen Untersuchung. Audio herunterladen (8 MB | MP3)

Seit Ende des 20.Jahrhunderts (1998) empfielt die ständige Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts (RKI) für Deutschland allerdings keine Tuberkulose-Impfung mehr: Zum einen gibt es in Deutschland nur noch wenig Tuberkulose-Fälle und es kam in der Vergangenheit auch zu Komplikationen.

Dauer 1:38 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Immer noch erkranken bundesweit Tausende an Tuberkulose TBC - Tuberkulose - Schwindsucht - die Krankheit hat viele Namen und eine lange Geschichte. Aber wie gefährlich ist sie heute noch? Video herunterladen (4,2 MB | MP4)