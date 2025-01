Superrechner "Hunter" in Stuttgart eingeweiht

Das Höchstleistungsrechenzentrum HLRS der Uni Stuttgart nimmt heute einen neuen Superrechner in Betrieb. Der „Hunter“-Computer

katapultiert die Stuttgarter in die Spitzenliga. Nur zwei andere

Rechner in Deutschland sind noch ein bisschen schneller. Die

Rechenleistung des neuen Rechner-Flaggschiffs ist ziemlich

beeindruckend: Jede Sekunde seit dem Urknall eine Rechenoperation –

zusammengerechnet könnte der neue Stuttgarter Supercomputer die in

einer Sekunde schaffen. Daher ermöglicht der neue 15 Mio. Euro

teure Computer Berechnungen, die so bisher nicht möglich waren: Wie strömt Blut durch eine Arterie? Wie wird ein Windpark besonders effizient?

All das sind Prozesse, die man mit genügend Leistung berechnen

kann. Das HLRS stellt seine Rechner auch Industriepartnern zur Verfügung -

von Porsche bis Trumpf.

