Spazierengehen bei Rückenschmerzen könnte vielen Menschen helfen

Bei Rückenschmerzen muss man nicht unbedingt zu Schmerzmitteln greifen, auch mit Bewegung lässt sich viel ausrichten. Ein australisches Forscherteam findet in einer neuen Studie Hinweise darauf, dass schon einfaches Spazierengehen vielen Menschen helfen könnte.

Bewegung hilft vielen Menschen bei Rückenschmerzen

Rund 80 Prozent der Deutschen leiden im Laufe ihres Lebens an Rückenschmerzen. Betroffene können ihre Beschwerden oft mit Bewegung lindern, und auch Rückfällen vorbeugen. Dafür brauchen sie kein aufwendiges Sportprogramm, denn schon regelmäßige Spaziergänge können helfen. Das belegt eine neue Studie der Macquarie Universität in Sydney, die im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurde.

Das Forschungsteam rund um Natasha Pocovi begleitete dazu 701 Personen, die in den letzten 6 Monaten unter Schmerzen im unteren Rücken geklagt hatten. Ihre Schmerzen waren unspezifisch, hatten also keinen bestimmten medizinischen Auslöser. Sport oder Spaziergänge hatten die Probanden vorher nur selten gemacht.

Programm aus Spaziergängen und physiotherapeutischen Gesprächen

Dann wurden die Teilnehmenden auf zwei Gruppen aufgeteilt: die eine sollte an fünf Tagen pro Woche mindestens 30 Minuten lang spazieren gehen, die andere bekam keine Anweisungen. Die Spaziergänger hatten in den ersten drei Monaten der Studie zusätzlich fünf Gesprächstermine mit Physiotherapeuten, die sie über Schmerzen aufklärten und das Trainingsprogramm individuell anpassten. Nach einem halben Jahr folgte ein weiterer Termin. Danach wurde die Zeitspanne gemessen, bis sie das nächste Mal über deutliche Rückenschmerzen klagten.

Spaziergänge beugen Rückenschmerzen vor

In der Spaziergang-Gruppe lag der Zeitraum bei 208 Tagen, also rund sieben Monaten. In der Kontrollgruppe traten hingegen schon nach 112 Tagen wieder Beschwerden auf. Das heißt, durch Spazierengehen konnte die schmerzfreie Zeit fast verdoppelt werden. Spaziergänge könnten also eine einfache und kostengünstige Möglichkeit sein, um Rückenschmerzen zu lindern.

Spazierengehen soll bei Rückenschmerzen helfen bzw. vorbeugen. IMAGO IMAGO/Sven Simon

Offen ist dabei noch, inwieweit sich die positiven Ergebnisse wirklich nur auf die Bewegung zurückführen lassen. Denn auch die Gespräche könnten dabei eine Rolle spielen. Außerdem gab es noch eine Nebenwirkung der häufigen Spaziergänge: bei rund einem Drittel der Probanden traten im Laufe der Studie Beschwerden an Füßen und Knien auf.

Bei Schmerzen hängen Körper und Psyche eng zusammen

Auch die deutschen Leitlinien empfehlen Personen mit unspezifischen Rückenschmerzen Bewegung. Zusätzlich gilt psychosoziale Unterstützung als wichtig: Rückhalt bei Freunden und Familie und Maßnahmen wie Entspannungsübungen können bei Schmerzen helfen.