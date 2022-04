In der Sonderausstellung MISSING! im Stuttgarter Museum am Löwentor erinnert die Künstlerin Caro Krebietke an bedrohte oder ausgestorbene Käfer- und Schmetterlingsarten - mit einem Trauerzug und Nachrufen.

Ein Trauerzug zieht durch den Stuttgarter Rosensteinpark - vorneweg die Brassband "Crazy Horns". Sie spielt Trauermusik, ähnlich wie auf Jazzbegräbnissen im US-amerikanischen New Orleans. Es folgen dunkel gekleidete Trauergäste. Sie tragen Plakate, die die Verstorbenen in vielfacher Vergrößerung zeigen - fünf Käfer und fünf Schmetterlinge. Nachrufe auf Käfer und Schmetterlinge Ein Trauerredner würdigt die Insekten in persönlichen Nachrufen – den farbenfrohen Heide-Laufkäfer, die weiße Geistermotte oder das glänzend schwarze, rotgetupfte Sechsfleck-Widderchen. Der Schmetterling und die anderen Insekten stehen stellvertretend für tausende Insektenarten, die bei uns selten geworden, verschollen oder ausgestorben sind. "Ich möchte wachrütteln. Ich möchte, dass dieses Thema nicht nur in den Köpfen ankommt, wenn man irgend einen Zeitungsartikel liest, sondern ich möchte die Herzen erreichen. Wenn ein Angehöriger stirbt, dann ist das schlimm. Und diese Tiere sind einfach unsere Angehörigen." Darum der Trauerzug, darum die Nachrufe - und daher auch der Titel der Ausstellung: MISSING! - englisch für "fehlend, verschollen, vermisst". Die Performance aus dem Park ist im Museum in Ausschnitten als Video zu sehen. Die großformatigen Plakate mit den Insekten stehen im Museum auf Ständern, aufgereiht wie in einer stummen Prozession. Texte von Fachleuten des Museums liefern Hintergründe. Bildergalerie - Gedenken an echte Schönheiten Der Braune Bär ist ein besonders farbenprächtiger Nachtfalter. In Teilen Oberschwabens wurde das harmlose Tier als "Hausanzünder" bezeichnet und verfolgt. Heute ist die Art selten geworden - mögliche Ursachen: Straßenverkehr, Pestizide, Zersiedlung der Landschaft und Lichtverschmutzung. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Der farbenfrohe Heide-Laufkäfer ist ein flugunfähiger, tagaktiver Räuber. Er ist deutschlandweit vom Aussterben bedroht. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Der Schwalbenschwanz gilt als Prototyp aller Schmetterlinge. Seine bunte Raupe ist auch in Gärten an Karotte, Dill und Fenchel zu finden. Heute ist der Schwalbenschwanz bei uns selten geworden. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Der Behaarte Kurzflügler ist als Larve wie auch als erwachsener Käfer an und in Kuhfladen und Pferdeäpfeln zu Hause. Der Käfer ähnelt einer Wespe oder Hummel - das könnte dafür sorgen, dass Feinde Abstand halten. Vielerorts ist der Käfer selten geworden. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Der Rundaugen-Mohrenfalter leidet besonders unter Aufforstung und Verbuschung. Auch zu häufiges Mähen oder gar Mulchen setzt ihm zu. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Heide-Sandlaufkäfer sind flinke Jäger, die kleinere Insekten mit ihren langen, gezahnten Kiefern packen. In Baden-Württemberg gilt der Käfer als verschollen. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Der Hopfenwurzelbohrer ist auch als "Geistermotte" bekannt - weil die glänzend weißen Männchen in der Abenddämmerung auf und abtanzend über die Wiesen schwirren. In niederen und mittleren Lagen ist er heute fast verschwunden. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Das ölige Sekret des Bunten Ölkäfers war früher in der Volksmedizin begehrt - unter anderem als Mittel gegen Tollwut. Der Käfer war in fast ganz Deutschland verbreitet, stellenweise sogar häufig. Inzwischen ist er verschwunden. In Ostdeutschland wurde er zuletzt 1985 gesichtet. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Das Sechsfleck-Widderchen ist ein tagaktiver Nachtfalter (das gibt es wirklich). Die Körperflüssigkeit der Widderchen enthält Zyanide. Das macht sie so giftig, dass sie keine Fressfeinde fürchten müssen. Heute ist dieses früher häufige Widderchen selten geworden - Gründe sind Verlust von Lebensräumen, Pestizide, zu häufige Mahd und intensive Beweidung. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Der Alpenbock ist gut getarnt, wenn er auf grauer Baumrinde sitzt. Seine Larven entwickeln sich bevorzugt im Holz noch stehender, toter Buchen. Wenn Totholz aus dem Wald entfernt wird, raubt das dem Alpenbock den Lebensraum. SMNS/Aron Bellersheim Bild in Detailansicht öffnen Jede Art hat ihre eigenen Bedürfnisse, erklärt Hossein Rajaei, Schmetterlingsexperte am Naturkundemuseum Stuttgart, der die Künstlerin fachlich beraten hat. Das sind die Haupt-Ursachen des Insektensterbens Für den Fachmann ist klar: Eine wichtige Rolle spielen der Verlust und die Zerstückelung von Lebensräumen, außerdem der Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger. Eingewanderte Arten machen heimischen Insekten Konkurrenz. Dazu kommt der menschengemachte Klimawandel. Besonders Nachtfalter wie der Braune Bär leiden auch unter Lichtverschmutzung. Die Folge: ein dramatischer Rückgang der Vielfalt und Menge der Insekten. Insekten sind ein unverzichtbarer Teil der Ökosysteme Sie bestäuben Blütenpflanzen, sie verbreiten Samen, sie zersetzen Aas und Totholz. Schlupfwespen bekämpfen Schadinsekten. Gleichzeitig sind Insekten Nahrung für Spinnen, Fledermäuse und Vögel. Was wir gegen das Insektensterben tun können Wir brauchen eine nachhaltigere Landwirtschaft, sagt der Schmetterlingsexperte. Wer einen Garten hat, dem empfiehlt der Fachmann, seltener zu mähen, weniger Gift zu verwenden und auf einheimische Pflanzen zu setzen. Gebäude sollten nachts nur sparsam beleuchtet werden. Schmetterlingsforscher und Künstlerin wünschen sich, dass wir die verbliebenen Insekten aktiv schützen. Nach der Trauerfeier soll das Leben weitergehen - ein Leben mit Insekten. Die Sonderausstellung im Stuttgarter Museum am Löwentor läuft vom 10. April bis zum 24. Juli. Am Sonntag, dem Tag der Eröffnung, gibt es auch noch einmal die Performance mit Trauerzug und Trauerreden. Der Trauermarsch startet um 11 Uhr am Schloss Rosenstein.