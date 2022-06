Gaia – Neue Informationen über die Milchstraße

per Mail teilen

Das Weltraumteleskop Gaia der Europäischen Raumfahrt Agentur (ESA) liefert Astronom*innen wichtige Informationen über unsere Galaxie. Nun wurde ein dritter Datensatz veröffentlicht.

Die Bahnen auf diesem Bild zeigen, wie sich 40.000 Sterne - alle innerhalb von 100 Parsec (326 Lichtjahre) von unserem Sonnensystem lokalisiert - in den nächsten 400.000 Jahren bewegen werden. Pressestelle ESA/Gaia/DPAC

Am Montag den 13. Juni 2022 wurden auf einer Pressekonferenz im Haus der Astronomie in Heidelberg die neusten Messergebnisse der GAIA-Mission vorgestellt.

Diese vermisst seit 2013 unsere Galaxie, die Milchstraße. Die Daten enthalten Informationen zu fast 2 Milliarden Sternen und anderen astronomischen Objekten.

Der neue Datensatz zeigt erstmals die Bahnbewegungen von mehr als 150.000 Asteroiden, gibt neue Einblicke in die Masse oder das Alter von Sternen und die Geschwindigkeit, mit der sie sich auf uns zu- oder wegbewegen.

Gaia schießt ein Foto vom James Webb Weltraumteleskop (grüner Pfeil). Beide Teleskope kreisen um den Lagrange-Punkt L2. Dieser Punkt liegt circa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Pressestelle ESA/Gaia/DPAC

Professor Stefan Jordan vom Astronomisches Rechen-Institut der Universität Heidelberg und sein Team haben sich mit den Gaia-Daten beschäftigt: "Wir haben Daten für Asteroiden in unserem Sonnensystem, für die Sterne unserer Milchstraße. Wir können Galaxien vermessen, wir können Quasare vermessen. Die Vielfältigkeit von Gaia und die hohe Genauigkeit, das sind die Dinge, die mich am meisten an Gaia faszinieren."

Das Ziel des Forschungsprojektes ist, die Entwicklung unserer Heimat-Galaxie zu rekonstruieren und damit auch unseren Platz in der Milchstraße zu bestimmen.

Diese Animation der ESA zeigt 14.099 Asteroiden in unserem Sonnensystem, die von Gaia beobachtet wurden.