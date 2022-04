per Mail teilen

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Menschen mit Essstörungen deutlich angestiegen. Problematisch ist, dass Therapieplätze fehlen.

An Magersucht erkranken vor allem Mädchen in der Pubertät. Die Patientinnen werden allerdings immer jünger. Das falsche „Idealbild“ junger Mädchen oder Frauen wird oft wesentlich durch soziale Medien beeinflusst. Wie kann Betroffenen geholfen werden? Wie sieht die Therapie aus?

Immer jüngere Patientinnen mit Essstörungen

Andreas Schnebel, Vorstand des Bundesfachverbandes Essstörungen sieht, dass es immer mehr mehr jüngere Patient*innen gibt und die Therapieplätze immer knapper werden. Schnebel leitet die Beratungsstelle ANAD in München.

Durch die erzwungene Isolation und die Schließungen von Schulen und anderen Einrichtungen, waren Jugendlichen sehr viel zuhause und öfter am Handy oder Rechner als sowieso schon.

Immer mehr junge Menschen leiden unter Essstörungen. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage deutlich verschlechtert. imago images imago images/photothek

Soziale Medien spielen bei der Entwicklung von Esstörungen eine Rolle

Schnebel berichtet, der Unterricht aus der Distanz habe oft auch nicht gut funktioniert. Viele Kinder und Jugendlichen hatten zwar einerseits Unterricht am Rechner, aber das Handy lag dennoch daneben und wurde oft zeitgleich genutzt. Dass gerade die Nutzung sozialer Medien bei Entwicklung von Essstörungen eine wichtige Rolle spielen könnten, zeigen mittlerweile mehrere Studien.

Patrick Nonell, Chefarzt an der psychosomatischen Station für Kinder und Jugendliche am Klinikum in Nürnberg, sagt, dass sie seit Beginn der Pandemie eineinhalb bis zweimal so viele magersüchtige Patientinnen wie vor der Pandemie hätten.

Weil man ein gestörtes Wahrnehmungsbild hat, hält man sich für doppelt so breit.

Kinder und Jugendlichen mit Essstörungen brauchen professionelle Hilfe. Doch das Angebot an Therapieplätzen ist begrenzt. imago images imago/Ute Grabowsky

Krankenkassen: Zunahme an Esstörungen unter Jugendlichen

Auch die Auswertungen von Krankenkassen unter ihren Versicherten bestätigen: Seit Corona müssen mehr Jugendliche mit einer Essstörung wie Magersucht oder Bulimie behandelt werden.

So stellt die DAK-Gesundheit für 2020 im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme bei den Krankenhausbehandlungen wegen Essstörungen von neun Prozent fest. Bei den 15- bis 17-Jährigen sind es sogar 13 Prozent mehr.

Die Kaufmännische Krankenkasse KKH kommt nach eigenen Angaben auf ein Plus von rund sieben Prozent bei den 13- bis 18-Jährigen.

Immer mehr junge Menschen leiden unter Essstörungen. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage deutlich verschlechtert. imago images imago

Stress und Sorge vor Kontrollverlust als mögliche Auslöser einer Essstörung

Bisher gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, warum es seit Beginn der Corona-Pandemie immer mehr junge Menschen mit Esstörungen gibt. Der Nürnberger Spezialist Patrick Nonell vermutet, dass gerade Mädchen, die an Magersucht erkrankten, Stress oft nicht so gut verarbeiten könnten. Betroffene litten in der Pandemie besonders stark unter der Verunsicherung und der Sorge, die Kontrolle zu verlieren.

Ihr Essverhalten zu kontrollieren, ist eine Form Bewältigungsstrategie, um wieder mehr Kontrolle zu bekommen.

Soziale Medien erreichen immer Jüngere

An Magersucht leiden vor allem Mädchen in der Pubertät. 15 Jahre ist ein typisches Alter für diese Form der Essstörung. Seit ein paar Jahren tauchen jedoch in der Münchner Beratungsstelle von Andreas Schnebel teilweise schon 8- oder 9-jährige Mädchen auf. Und zunehmend Jungs, die eine schwere Essstörungen entwickeln.

Das hängt damit zusammen, dass heute alles früher anfängt wie die Pubertät und der Zugang zu sozialen Medien.

Körperliche und seelische Reife passen nicht zusammen

Diese Zusammenhänge werden durch verschiedene Studien gestützt, sagt auch Silja Vocks, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Osnabrück. Die früher einsetzende Pubertät, so Vocks, könne dazu führen, dass die körperliche Reife möglicherweise nicht kompatibel mit der psychischen Reife sei. Gleichzeitig seien Kinder und Jugendliche immer früher in den sozialen Medien unterwegs. Dort werden sie permanent mit geschönten Bildern konfrontiert.

Soziale Medien spielen eine sehr große Rolle bei der Wahrnehmung des eigenen Körpers. imago images imago images/YAY Images

Je fragiler das Körperbild, desto offener ist man für diesen Einfluss.

Für besonders problematisch hält die Expertin Iren Schulz von der Initiative "Schau hin!" spezielle Magersucht-Foren und Bilder oder Videos von ausgemergelten Teenagern unter speziellen Hashtags auf TikTok, Instagram und anderen sozialen Netzwerken:

Da treffen sich Gleichgesinnte, die sich gegenseitig hochpushen.

Soziale Isolation während der Corona-Beschränkungen

Der Münchner Psychologe Schnebel erläutert: Während der Corona-Beschränkungen war für viele junge Leute das Internet der wichtigste und oft einzige Kontakt zur Außenwelt. Auf Instagram und anderen Kanälen bekamen sie dann ständig überarbeitete Bilder von Freundinnen, Mitschülerinnen und anderen Gleichaltrigen zu sehen. Weil sie diese aber nicht mehr trafen, hielten sie deren geschöntes Aussehen für echt. Die realen Vergleiche seien weggefallen.

Während der Corona-Pandemie fehlten vielen Jugendlichen ihre persönlichen, realen Kontakte. Damit verbunden war in vielen Fällen auch, dass die mediale "Realität" schwer zu überprüfen war. imago images imago images/Westend61

Magersucht ist eine ernstzunehmende Erkrankung

Wieder ein normales Teenager-Leben zu führen, das gelingt nach Angaben von Patrick Nonell nur etwa der Hälfte aller Magersüchtigen. 30 Prozent erleiden Rückschläge, bei 20 Prozent wird die Erkrankung chronisch - mit dramatischen Folgen für ihre Gesundheit.

Es ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. Zwei Prozent der Betroffenen sterben daran.

Soziale Medien sollten mehr Verantwortung tragen

Iren Schulz von der von der Initiative "Schau hin!" sieht deshalb eine besondere Verantwortung bei den sozialen Medien, wenn diese sich an eine so junge Zielgruppe richten. Da ist ihrer Auffassung nach noch viel zu tun. Beim Umgang mit falschen Körperbildern könnte es aber auch zum Teil am fehlenden Problembewusstsein liegen. Das sei ein Graubereich, der nicht gesetzlich genau geregelt ist.

Hier finden Betroffene Hilfe

Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen muss man durchaus ernst nehmen. Eine erste Anlaufstelle kann der Arzt oder die Ärztin des Vertrauens sein. Beim Bundesfachverband Essstörungen findet man zahlreiche Informationen und Adressen und auch einen "Quickcheck Essstörungen", der schon erste Hinweise auf eine mögliche therapiebedürftige Störung geben kann.

Über spezialisierte Beratungsstellen können im übrigen auch ambulante oder in schwereren Fällen auch stationäre Hilfsangebote oder in besondere Fällen auch therapeutische Wohngruppen vermittelt werden.

Weitere Informationen zu Essstörungen findet man auch auf den von der Bundesärztekammer und Kassenärztlichen Bundesvereinigung beauftragten Seiten www.patienten-information.de.