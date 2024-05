KI spart wertvolle Zeit bei Schlaganfall-Diagnose

Tag des Schlaganfalls am 10. Mai

"Time is brain" – Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Sekunde an, denn es gilt das Absterben von Hirnzellen zu verhindern. An der Mainzer Uniklinik gibt es jetzt ein neues Diagnoseverfahren, das durch den Einsatz von KI jede Menge Zeit spart.