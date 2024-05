Blutfette – mit günstigen Cholesterinwerten Schlaganfall vorbeugen

Ein Schlaganfall ist die zweithäufigste Todesursache und die häufigste Ursache für bleibende Behinderung in Deutschland. In etwa 20 Prozent der Fällen ist eine Gehirnblutung ursächlich. In der Fachsprache spricht man von einem hämorrhagischen Schlaganfall.

Der häufigste Auslöser ist jedoch eine verengte oder verschlossene Arterie, durch die das Gehirn plötzlich nicht mehr ausreichend durchblutet wird. Dies nennt man einen ischämischen Schlaganfall. Sobald ein Gefäßverschluss den Schlaganfall auslöst, sterben im Schnitt 1,9 Millionen Nervenzellen pro Minute ab. Um die Folgen des Schlaganfalls möglichst gering zu halten, muss man schnell handeln.

Schnelle Reaktion bei einem Schlaganfall

Mit dem sogenannten FAST-Test (fast = engl. schnell) können Sie überprüfen, ob Ihr Gegenüber einen Schlaganfall hat.





F-ace (= engl. Gesicht): Hängt beim Versuch zu lächeln ein Mundwinkel herab, deutet das auf eine Halbseitenlähmung hin.

A-rms (=engl. Arm): Kann die betroffene Person nicht beide Arme nach vorne strecken und die Handflächen nach oben zu drehen, deutet auch das auf eine Halbseiten-Lähmung hin.

S-peech (= engl. Sprache): Wenn die betroffene Person verwaschen spricht oder einen einfachen Satz nicht nachsprechen kann, kann das ein Hinweis auf einen Schlaganfall sein.

T-ime (= engl. Zeit): Auch wenn nur ein Symptom vorliegt und dieses nur vorübergehend auftritt, sollte der oder die Betroffene dringend medizinisch untersucht werden. Handeln Sie also unverzüglich.

Rufen Sie die Notrufnummer 112 und schildern Sie die Symptome.



Rufen Sie die Notrufnummer 112 und schildern Sie die Symptome.