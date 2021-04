In Großbritannien sollen über 70-Jährige ihre Covid-19-Impfung schon im September auffrischen – mit neuen angepassten Corona-Impfstoffen.

Noch konnten sich nur 13 Prozent der Erwachsenen in Baden-Württemberg impfen lassen – haben zumindest eine Impfung bekommen. Doch schon jetzt wird diskutiert, wann die Impfung aufgefrischt werden muss. In Großbritannien sollen die über 70-Jährigen schon im September eine neue Covid-19-Impfung bekommen.

Vor allem wegen neuen Corona-Varianten werden spätere Impfungen zum Auffrischen immer wahrscheinlicher. Noch schützen die zugelassenen Impfstoffe relativ gut gegen die mutierten Viren. Irgendwann könnten sie ihr Erbgut aber so stark verändert haben, dass nur noch angepasste Impfstoffe ausreichend schützen – ähnlich wie bei der Grippe, gegen die jedes Jahr neu geimpft wird.

Über 70-Jährige sollen in Großbritannien bereits in diesem Herbst eine Covid-19-Impfung zum Auffrischen erhalten. Imago imago images/Lagencia

Die Covid-19-Impfung aufzufrischen, ist aus der Sicht des Virologen Prof. Hartmut Hengel von der Uniklink Freiburg eine gerechtfertigte Überlegung. Insbesondere in der älteren Generation, denn das Immunsystem altere auch. Doch er hält die Datenlage noch für zu dünn, um abzuschätzen, ob eine erneute Impfung bereits in diesem Herbst notwendig ist.

Virusmutationen können zur Herausforderung beim Impfschutz werden

Allerdings sei klar: Coronaviren mutieren schnell genug, sodass auch in Zukunft immer neue Viren-Varianten entstehen könnten. Ein Berliner Forschungsteam hat analysiert, wie schnell Corona- und Grippeviren mutieren, also sich ihr Erbgut verändert. Bei den Grippeviren gibt es bei 10.000 Erbgut-Bausteinen 25 Mutationen innerhalb von einem Jahr. Bei SARS-Cov2 sind es geschätzt etwa halb so viele; 10 Mutationen pro 10.000 Bausteinen. Obwohl das Coronavirus damit langsamer mutiert als das Grippevirus, könnten jetzt in der Pandemie mit vielen Infizierten besonders schnell neue Varianten entstehen.

Coronaviren haben offensichtlich schon die Fähigkeit, sich enorm zu verändern, sich enorm anzupassen. Von daher glaube ich, sie werden auch für das Impfen eine Herausforderung sein! Prof. Hartmut Hengel, Virologe an der Uniklinik Freiburg

Das Coronavirus mutiert, das heißt, sein Erbgut verändert sich. Das passiert auch bei Grippeviren. Imago imago images/Christian Ohde

Voraussichtlich schnelle Anpassung der mRNA-Impfstoffe möglich

Müssen die Impfstoffe verändert werden, können die mRNA-Impfstoffe schnell angepasst werden – vor allem wenn sich das Coronavirus an seinen Stacheln weiter verändert. Dann müssten die Impfstoffe nur an wenigen Stellen verändert werden.

Die mRNA-Impfstoffe könnten relativ schnell an Coronavirus-Mutationen angepasst werden, sollte das nötig sein. Imago imago images/ZUMA Wire

Eine neue Zulassung muss dann wahrscheinlich nicht mehr beantragt werden. Der Impfstoff wird im Vergleich zu den großen Zulassungsstudien bei wenigen Menschen getestet. Vor allem das Blut der Geimpften wird auf Antikörper untersucht. Wenn die Antikörper im Labor die mutierte Virus-Variante besser neutralisieren, kann der neue Impfstoff sehr schnell eingesetzt werden. Laut Paul-Ehrlich-Institut kann er innerhalb von sechs Wochen angepasst werden. Damit er schnell zur Verfügung stehen kann, müssen dann aber in Zukunft genügend Produktionskapazitäten bereitstehen.