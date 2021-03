per Mail teilen

Im Jahr 2006 hat die SWR-Apfelblütenaktion zum ersten Mal eure Meldungen zum Verlauf der Apfelblüte gesammelt. Hier der schnelle Überblick über unsere 15 Apfelblütenjahre.

Die Grafik zeigt von links nach rechts die Abfolge der Jahre, in denen Apfelblütendaten erhoben wurden. Von oben nach unten verläuft die Zeitskala der Frühlingsmonate von März bis Mai. Die eingezeichneten Balken entsprechen der Hauptblühzeit der Apfelbäume in Deutschland im betreffenden Jahr. Die Hauptblühzeit beginnt, wenn die Anzahl der pro Tag gemeldeten Bäume einen gewissen Schwellwert überschreitet und wir davon ausgehen können, dass die Apfelblüte flächig ausgedehnt in weiten Landstrichen eingesetzt hat. Vor Beginn der Hauptblühzeit sind blühende Apfelbäume nur vereinzelt zu finden.