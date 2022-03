27. März: +++ Breaking Apfelblütennews +++ Erste geöffnete Blüten jetzt auch in Moers +++

Der SWR ruft im Frühjahr 2022 wieder zur Suche nach den ersten Apfelblüten auf. Teilnehmen dürfen Apfelbäume und, weil die nicht schreiben können, auch Menschen ;)

27. März: +++ Breaking Apfelblütennews +++ Erste geöffnete Apfelblüten jetzt auch in Moers +++ In Aalen dagegen erst kleine grüne Knospen +++



Überblick: Blühbeginn bei einzelnen Bäumen im Südwesten im Raum Freiburg und im Westen in Moers. Bislang ist das Geschehen aber begrenzt auf einzelne, sehr "schnelle" Bäume. Wann kommt der Blühstart auf großer Fläche?

Erste geöffnete Apfelblüte in Moers SWR

26. März: +++ Rotknospenstadium in Hattingen, Blütenöffnung in ca. 8 Tagen +++ Birnenblüte in Elsdorf, dann ist auch demnächst der Apfel dran +++ erste Meldung aus Köln, aber noch ohne Foto, wir sind auf weitere Bestätigungen von dort gespannt +++

25. März: +++ Breaking Apfelblütennews +++ Erste geöffnete Blüte in Denzlingen bei Freiburg +++ Und eine geöffnete Apfelblüte in Karlsruhe +++ Blühstart auch in einer Spalierobstanlage in Waldkirch-Buchholz bei Freiburg, nur 5 Kilometer von Denzlingen entfernt +++

Erste geöffnete Apfelblüte in Denzlingen bei Freiburg SWR

21. März: In Berlin öffnet gerade ein junger Nachwuchs-Zierapfelbaum seine Blüten. Sehr früh, steht aber auch sehr geschützt und ist eben ein Zierapfel. Deshalb zählt er bei unserer Statistik leider nicht so richtig mit. Aber wir können ja eine Sonderwertung für Zierapfelbäume starten - dann ist er da jetzt die Nummer Eins :)



Der "Mausohr"-Baum in Denzlingen bei Freiburg ist übrigens inzwischen am Beginn des Rotknospenstadium angekommen.

10. März: Apfelbäume öffnen ihre Knospen auf eigentümliche Art und Weise: Sie klappen die ersten beiden Blättchen so auf, dass sie wie die Ohren einer Maus ausschauen. Dieses "Mausohrstadium" haben erste Bäume in Denzlingen bei Freiburg im Breisgau bereits erreicht und teils sogar überschritten. Erstaunlich, wo doch die Nächet augenblicklich noch sehr, sehr kalt sind.