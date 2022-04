Superbäume sind in unserem Projekt jene Apfelbäume, die uns bei der schnellen Kartierung der Apfelblüte helfen. Auch Sie können einen Superbaum beisteuern!

Superbäume sind in unserem Projekt jene Apfelbäume, von denen wir entweder

a.) durch Fotobeweis sicher wissen, dass sich ihre Blüten geöffnet haben oder

b.) deren Blüte dadurch bestätigt wird, dass in einem Umkreis von ca. 20 Kilometer von einem weiteren Teilnehmer der Aktion noch ein Baum als blühend gemeldet wurde - ein Partnerbaum zu Baum 1 sozusagen.



Die Karte der Superbäume zeigt also jene Orte, an denen die Blüte mit größter Wahrscheinlichkeit bereits nachgewiesen wurde. Sie dienen uns für die Vorbereitung der aufwändiger zu erstellenden Karten, die das rgeo-Team an der PH Heidelberg für uns berechnet. Diese Karten begnügen sich dann nicht mit der Berechnung von Standorten, sondern sie weisen ganze Regionen als blühend aus. Das gelingt, indem man zu einem Standort, an dem ein Apfelbaum blüht, alle Gebiete berechnet, die dem Standort klimatisch ähnlich sind.



Doch hier nun die Landkarten der Superbäume. Zur den Landkarten mit den Apfelblüten-Regionen geht es hier.

Landkarte der "Superbäume" vom 10. April SWR

Die Apfelblüte in Deutschland verharrt Anfang April 2022 in einem schmalen "Blühstreifen", der sich im Westen und Südwesten durchs Land zieht. Die Karte stammt vom 8. April. Sie zeigt die Standorte unserer "Super-Apfelbäume". Zum Superbaum wird ein Apfelbaum dadurch, dass er blüht und dass a.) sein Blühbeginn unzweifelhaft durch ein Foto nachgewiesen ist oder b.) sein Blühstart auch ohne Foto sehr glaubhaft ist, weil noch ein anderer Baum in der Nähe blühend bei uns gemeldet wurde. SWR