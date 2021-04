Das Universum könnte unendlich groß sein. Wir selbst haben nur Überblick über einen Bereich, aus dem Licht zu uns gekommen ist. Wie groß kann also dieser Bereich sein? Höchstens so groß wie das Licht Zeit hatte, zu uns zu gelangen. Es hatte natürlich 13 Milliarden Jahre – seit dem besteht das Universum – Zeit, zu uns zu gelangen.

Das ist also ein Bereich, der einen Radius von 13 Milliarden Lichtjahren hat.

Was dort hintendran ist, von dem wissen wir noch nichts. Es gibt also Bereiche, da kommt das Licht erst künftig bei uns an. Und dann gibt es aber Bereiche, die entfernen sich so schnell von uns, dass das Licht, das quasi gegen dieses Ausdehnen des Universums ankämpfen muss, uns niemals erreichen wird, weil das Universum mit Überlichtgeschwindigkeit dort expandiert. Und dann haben wir Bereiche, die wir garantiert niemals überblicken können werden.