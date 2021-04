Das hat verschiedene Gründe.

Unsere Körper sind unterschiedlich konditioniert

Die einen fangen schneller an zu schwitzen, die anderen später.

Die einen haben höheren Blutdruck und bekommen dadurch bei Hitze schneller Kreislaufprobleme als die anderen.

Die einen haben eine dichte Lockenpracht, die die Hitze staut, die anderen eine Glatze – auch solche Dinge machen einen Unterschied.

Psychologie spielt eine Rolle

Ähnlich wie Menschen unterschiedlichen Musikgeschmack haben, bewerten sie auch Hitze anders: Die einen finden schon den Gedanken an Hitze und schwitzende Menschen ganz furchtbar, für die anderen ist es der Inbegriff von richtigem Sommer.

Unser Verhalten

Eine typische Situation: Der eine liegt seit Stunden auf dem Sofa und fühlt sich ganz wohl, die Partnerin kommt nach Hause und stellt fest: Oh hier ist es aber heiß im Haus! – Die Wahrheit ist: Die Frau ist gerade von der Arbeit nach Hause geradelt, ihr Körper ist erhitzter, deshalb hat sie das Gefühl, die Wohnung wäre heißer.

Kann man sich an Hitze gewöhnen?

Ja, der Mensch kann sich gewöhnen. Der Körper passt sich an; das dauert aber ein bis zwei Wochen an. Der Körper fängt dann früher an zu schwitzen, scheidet aber dabei weniger Salz aus, sodass das subjektive Durstgefühl nicht so schnell kommt. Das ist so ein Effekt. Das ist aber auch sehr von der persönlichen Konstitution abhängig.

Der Mensch kann sich auch psychologisch an Hitze gewöhnen. Wer mal länger in den Tropen gelebt und Hitze als etwas Alltägliches und Normales erlebt hat, erlebt vermutlich auch eine vorübergehende Hitzewelle zu Hause etwas gelassener bzw. weiß einfach, wie man solche Tage gut über die Runden bekommt, was gut tut und was nicht.