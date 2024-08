Waldbrände weltweit: welche Folgen hat das Feuer?

Die Waldbrände in 2023 waren die schlimmsten in der Geschichte Kanadas. Verkohlte Bäume, die wie Spargelstangen in den Himmel ragen, verbranntes Land, soweit das Auge reicht. Eine Fläche halb so groß wie Deutschland ist abgebrannt. "Es war der Horror, so viel Verwüstung, so viel Rauch, so viel menschliches Leid. So etwas haben wir noch nie erlebt." Feuerwehrmann Matthew Lavoie hat noch lange den Feuergeschmack im Mund gehabt, und noch länger gebraucht, den Dauereinsatz zu verarbeiten. ARD-Korrespondentin Marion Schmickler ist durch Kanada gereist, um zu sehen, wie Feuerwehr und Elite-Einheiten das Feuer bekämpfen – aber auch, wie man mit dem Feuer leben kann. Karsten Schwanke, ARD-Wetterexperte ordnet ein, was Waldbrände für das Klima bedeuten und welche weltweiten Auswirkungen sie haben.